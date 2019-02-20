حاكم رأس الخيمة يعزي في وفاة علي خلفان الشريقي

قدم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، اليوم واجب العزاء في وفاة علي خلفان محمد الشريقي المحرزي.

وأعرب سموه، خلال زيارته مجلس العزاء في منطقة دفتا برأس الخيمة، عن صادق عزائه ومواساته إلى ابن الفقيد محمد علي خلفان الشريقي وأخيه سعادة عبدالله خلفان الشريقي وإلى أسرة وذوي الفقيد، راجياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.