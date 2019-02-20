"الأرصاد" يحذر من تدني الرؤية الأفقية واضطراب البحر

ناشد المركز الوطني للأرصاد مستخدمي الطرق وقائدي السيارات بأخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات المرور، نظراً لتدني مدى الرؤية الأفقية لأقل من 1500 متر أحياناً بسبب الغبار والأتربة المثارة على بعض المناطق المكشوفة من الدولة بفعل الرياح الشمالية الغربية.

وأضاف المركز - في بيان له اليوم - أن الرياح تصل سرعتها إلى 48 كم /ساعة وتستمر حتى الساعة السادسة من مساء اليوم.

كما حذر المركز مرتادي البحر في الخليج العربي بأخذ الحيطة والحذر نظراً لاضطرابه بسبب استمرار الرياح الشمالية الغربية النشطة إلى قوية السرعة والتي تصل سرعتها إلى 55 كم ساعة.

وأضاف المركز - في بيان له اليوم - أن الرياح تؤدي إلى إرتفاع الموج من 6 إلى 8 وقد يصل إلى 10 أقدام في العمق وذلك من الساعة 2 من بعد ظهر اليوم وحتى الساعة 12 من بعد ظهر غدٍ الخميس.