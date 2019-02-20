رياح نشطة وإضطراب الموج في بحر عمان

ناشد المركز الوطني للأرصاد مرتادي بحر عمان بأخذ الحيطة والحذر نظراً لاضطرابه بسبب الرياح الشمالية الغربية النشطة السرعة.

وأوضح المركز في بيان أصدره، اليوم الأربعاء، أن سرعة الرياح تصل إلى 50 كم/ساعة و تؤدي إلى إرتفاع الموج من 5 إلى 7 أقدام وقد يصل إلى 8 أقدام في العمق حتى الساعة العاشرة من، مساء اليوم الأربعاء.

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