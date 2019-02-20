محافظ جدة يتّوج صحة جدة بجائزة الإبداع في مسار القدوة للحج والعمرة











أمل العامري -جدة

توجت صحة جدة مساء أمس الثلاثاء ب " جائزة جدة للإبداع " في دورتها الثانية لعام 1440هـ ، على إثر ترشيح مشروع مبادرة سفراء التوعية الصحية في العمرة و الحج ضمن المبادرات و الأعمال المميزة المقدمة من الجهات الحكومية .

جاء ذلك خلال حفل التتويج الذي رعاه صاحب السمو الملكي محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد مساء الثلاثاء بمركز الملك فيصل للمؤتمرات بجامعة الملك عبدالعزيز ، بحضور أصحاب المعالي و السعادة ، وجمع من مسؤولي الجهات المشاركة .

و عبر مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة الدكتور مشعل بن مسفر السيالي عن سعادته بفوز صحة جدة بالجائزة ، مشيراً إلى أن الجائزة جاءت بعد جهد و عمل من قبل جميع المشاركين من الزملاء في صحة جدة ، كما تمثل أهمية كبيرة للصحة ، حيث تضاعف مسؤولياتها في المحافظة على هذه المرتبة المتميزة ، خصوصاً و أنه قد سبق و أن حققت صحة جدة المركز الأول في ملتقى مكة الثقافي ( كيف نكون قدوة ) بنسخته الاولى وذلك يُمثل مصدر فخر و إعتزاز لجميع منسوبي وزارة الصحة .

و بيّن الدكتور السيالي أن المبادرة التي قدمتها صحة جدة ( سفراء التوعية الصحية ) هي مبادرة تخدم الحجاج و المعتمرين في المقام الأول و زوار المملكة في مختلف المنافذ الجوية و البحرية لرفع درجة الوعي الصحي ، و ذلك عبر خطة عمل و تدريب متكاملة ، حيث تركز الإرشادات الصحية لضيوف الرحمن ، و أيضاً الإرشادات الصحية لمقدمي الخدمة لضيوف الرحمن بالمنافذ من القطاعات الحكومية و الخاصة بالحج و العمرة ، و كذلك الإسعافات الأولية و أخلاقيات العمل التطوعي و مهارات التواصل الاجتماعي ، كما تقوم بتقديم التوعية في جميع المنافذ في المحافظة ، و تم عقد عدد من الدورات التدريبية في كل من منفذ الشميسي و ميناء جدة الإسلامي و مطار الملك عبد العزيز الدولي ، بالإضافة إلى مؤسسات الطوافة لحجاج الخارج .

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و تقدم مدير صحة جدة بالشكر و التقدير لصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز على رعايته لحفل تكريم الفائزين بجائزة جدة للإبداع مثمناً دعم سموه و متابعته الشخصية و المستمرة المتواصلة لكافة الجهات المشاركة في هذه المبادرة ، كما قدم شكره للجنة المنظمة لهذه الجائزة على جهودهم الكبيرة ، كما قدم شكره و تقديره للعاملين و المساهمين في هذه المبادرة من منسوبي صحة جدة على جهودهم المبذولة و التي توجت بتحقيق صحة جدة للمركز الأول القدوة في الحج والعمرة ، مؤكداً حرص صحة جدة على تشجيع منسوبيها للمشاركة في مختلف مراحل الجائزة لما تمثله من أهمية في تكريم الإبداع و المبدعين .