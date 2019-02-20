وزير الاتصالات وتقنية المعلومات يدشن فعاليات "المعرض والمؤتمر السعودي الدولي الثاني لإنترنت الأشياء"...



أمل العامري -الرياض

يدشن معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه يوم غد الأربعاء (اليوم الأربعاء للصحف اليومية) ، فعاليات "المعرض والمؤتمر السعودي الدولي الثاني لإنترنت الأشياء" تحت شعار "مفهوم جديد للاتصالات" ومنتدى الأمن السيبراني، بمشاركة واسعة من الخبرات الوطنية والإقليمية والعالمية تشمل قطاعات متخصصة في مجالات التقنية والاتصالات والتحول الرقمي والأمن السيبراني.

وتشهد فعاليات المعرض والمؤتمر بنسخته السعودية الثانية عروضاً منوعة لتقنيات إنترنت الأشياء تقدمها الشركات المحلية والعالمية المتخصصة في هذا القطاع، الى جانب استضافة نخبة من المتحدثين في فعاليات المؤتمر من المسؤولين في القطاع العام والاكاديميين وممثلي القطاع الخاص لتقديم خلاصة خبراتهم العلمية والعملية وطرح أوراق بحث علمية تتضمن أحدث الانجازات في نظم تقنية المعلومات ونظم معالجة الإشارات الرقمية.

ويشارك في فعاليات المعرض والمؤتمر - التي تقام على أرض مركز الرياض للمؤتمرات والمعارض وتستمر لمدة ثلاثة أيام -، نحو (٣٠٠) شركة محلية وإقليمية وعالمية وأكثر من خمسين متحدثا، يطرحون أحدث الانجازات في مجال التقنية والاتصالات وتكنولوجيا انترنت الأشياء وتطبيقاتها العملية في مختلف مناحي الحياة، الى جانب الشركات العالمية والاقليمية المتخصصة في أمن وحماية المعلومات.

كما تشهد الفعاليات تنظيم ورش عمل تستهدف قطاع الراغبين بتطوير مهاراتهم والاستفادة من الفرص السائدة من خلال طرح مواضيع متخصصة في تطوير حلول إنترنت الأشياء، فيما تشهد منطقة العروض الحية الاستخدام المباشر لتقنيات إنترنت الأشياء الجديدة، بوصفها منصة رئيسية تستضيف أحداث إطلاق وعرض المنتجات الجديدة، الى جانب اطلاق مبادرة معرض الشركات الناشئة التي تتيح للشركات فرص عرض ابتكاراتها واستكشاف فرص الأعمال التجارية.

وتستضيف النسخة الثانية لمعرض ومؤتمر انترنت الأشياء في هذا العام فعاليات منتدى الأمن السيبراني الهادف لوضع الحلول لتقديم المعالجة الاستباقية لتحديات الأمن السيبراني في مجال حماية المعلومات الحساسة والهامة والسرية للمملكة العربية السعودية.

ويأتي انعقاد هذا الحدث الذي تنظمه شركة "نيوهورايزن" للمؤتمرات والمعارض، في الفترة الراهنة كاستجابة عمليه لبرنامج "التحول الوطني 2020" الذي أطلقته المملكة كأحد البرامج الرئيسية لتحقيق "رؤية المملكة 2030" بوصفها خارطة طريق للعمل الاقتصادي والتنموي في المملكة، وتماشيا مع نتائج الدراسات المتخصصة التي تشير الى تضاعف حجم سوق إنترنت الأشياء، في الوقت الذي يتوقع فيه الخبراء في الاستثمارات الرقمية أن يصل حجم سوق انترنت الأشياء بحلول 2020 إلى أكثر من 600 مليار دولار.

وتُشير الدراسات المتخصصة في شؤون "الاقتصاد الرقمي" إلى أنه بحلول 2020، سيكون حجم سوق إنترنت الأشياء أكبر من سوق الهواتف المحمولة وأجهزة الحاسب والأجهزة اللوحية مجتمعين بمقدار الضعفين، وستصل عدد الأجهزة إلى 35 مليار جهاز متصل بالإنترنت، وسيستثمر قطاع الأعمال 250 مليار دولار في تقنيات إنترنت الأشياء خلال الخمس سنوات القادمة، سيذهب 90% منها للاستثمار في الأنظمة و البرمجيات التي تشغل هذه الأجهزة.

وتسعى وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ضمن أهدافها نحو تحويل المملكة إلى نافذة لتطبيقات انترنت الأشياء في المنطقة لتكون متماشية مع توجهات المملكة نحو تحقيق رؤيتها التنموية 2030، وتطبيق برنامج التحول الرقمي 2020، وتوظيف الآليات المناسبة لتنويع الاستثمارات، منتهجة بذلك أفضل السبل في نقل المعرفة والخبرات العالمية الى السوق المحلية الغنية بالفرص الكبيرة في تطبيقات إنترنت الأشياء.