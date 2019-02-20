مذكرة تفاهم بين إسعاف دبي والإسعاف الوطني

وقعت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف والاسعاف الوطني مذكرة تفاهم تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الإسعافية المقدمة في مناطق الأعمال المشتركة ( الاختصاص ) وتوحيد الممارسات والمعايير والتنسيق المشترك في مجال خدمات الإسعاف وانقاذ حياة المرضى حيث يلتزم الطرفان بتبادل الخبرات وتطبيق الخطط والممارسات الاستراتيجية المتعلقة بإدارة استمرارية الأعمال وقع الاتفاقية خليفة بن دراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف واحمد صالح الهاجري المدير التنفيذي للاسعاف الوطني وتنص المذكرة على التنسيق والتعاون بين الطرفين للاستفادة القصوى من الموارد في حالات الكوارث والأزمات مما يعزز الجاهزية للتعامل مع الأحداث الطارئة غير العادية و تبادل المعارف والخبرات وآليات العمل والتنسيق المشترك لدعم الفعاليات الكبرى ( اكسبو 2020) وتنظيم تمارين مشتركة على ( سيناريوهات ) محتملة سواء في إمارة دبي أو في بقية الإمارات الشمالية إضافة الى المشاركة في تنظيم المؤتمرات والمعارض بهدف التعريف بالخدمات التي يقدمها الطرفان وتنسيق آليات الاستجابة للبلاغات الطارئة في مناطق عمل الطرفين لنقل الحالات الطارئة والبليغة الى المستشفيات الأقرب ، إضافة إلى مشاركة الموظفين في التدريب المتبادل و الميداني والنطاقات المختلفة وتوحيد الجهود في تنظيم حملات التوعية المقدمة للمجتمع وتنسيق آلية تبادل الملاحظات والشكاوى المتعلقة بنطاق اختصاص كلا الطرفين الشريكين في خدمة الوطن وإعلاء المصلحة العليا . Advertisements

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