"سلطة دبي الملاحية" تشارك بـثلاثة أجنحة متخصصة في "معرض دبي العالمي للقوارب 2019"

انضمت "سلطة مدينة دبي الملاحية" إلى نخبة الجهات الداعمة لـ "معرض دبي العالمي للقوارب 2019"، المقرّر بين 26 فبراير الجاري و2 مارس المقبل في "قناة دبي المائية"، تماشياً مع جهودها المستمرة لتوطيد جسور التواصل مع رواد التجمع البحري المحلي والعالمي لتبادل أفضل الممارسات وأحدث الابتكارات الداعمة لمسيرة بناء قطاع بحري متجدد وآمن ومستدام يضع دبي في مصاف التجمعات البحرية الأكثر تنافسية وشمولية وجاذبية في العالم.

وكشفت السلطة البحرية عزمها على المشاركة بثلاثة أجنحة تركز في مجملها على استعراض مزايا الحلول البحرية الذكية والخدمات المتنقلة، إلى جانب التسجيل والترخيص الذي يقدّم خدمات الترخيص البحري مباشرةً وفق آليات مبتكرة ومحدّدة للتحقق من استيفاء الوسائل البحرية للمواصفات الفنيّة وأنظمة السلامة البحرية والاشتراطات البيئية المحلية ومطابقة المقاييس الدولية الموحدة، ضمن استراتيجية تهدف إلى تقديم الخدمات بسهولة وسرعة وكفاءة عالية لتحقيق أقصى مستويات السعادة لدى المتعاملين.

وتتمحور مشاركة "سلطة مدينة دبي الملاحية" حول تسليط الضوء على التقدّم المحرز في دفع مسيرة التحوّل الذكي وتعزيز الاستدامة بالاعتماد على أحدث الابتكارات التكنولوجية، مع التعريف بالحلول البحرية الذكية والتطبيقات المبتكرة التي من شأنها تعزيز تنافسية التجمع البحري المحلي على الخارطة العالمية. وتماشياً مع "شهر الإمارات للابتكار 2019" المقام تحت شعار "الابتكار يبدأ بك"، ستشهد منصة السلطة البحرية استعراض أبرز المزايا التفاعلية والخصائص المتطورة للخدمات الإلكترونية الذكية، التي تمثل دفعة قوية باتجاه بناء مدينة ذكية ومتصلة ذات بنية تحتية تقنية تضاهي الأفضل في العالم لدفع عجلة النمو المستقبلي.

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وأكّد عامر علي، المدير التنفيذي لـ "سلطة مدينة دبي الملاحية"، أهمية المشاركة مجدّداً في "معرض دبي العالمي للقوارب"، الذي يمثل منصة استراتيجية هامة للتعريف بالخطوات السبّاقة والمبادرات النوعية التي تجسد تطلعات "سلطة مدينة دبي الملاحية" في تسخير الابتكار والتحول الذكي في خدمة مسار نمو واستدامة وتطور القطاع البحري الذي يمثل رافداً حيوياً من روافد التنويع الاقتصادي، مشدّداً على الالتزام بتسهيل إتمام اختبارات الحصول على رخصة القيادة البحرية واستكمال إجراءات ترخيص الوسائل البحرية بأنواعها مباشرةً وبسرعة وكفاءة تامة لتلبية احتياجات الزوار والعارضين، وذلك خلال الدورة المرتقبة من الحدث الأبرز في قطاع الملاحة الترفيهية. واختتم علي: "نتطلع قدماً إلى الكشف عن أحدث حلولنا الذكية وخدماتنا المبتكرة التي من شأنها المساهمة في صنع مستقبل القطاع البحري، بما يواكب الاتجاهات العالمية الناشئة ويلبي متطلبات القرن الحادي والعشرين."

وتتميز مشاركة السلطة البحرية في "معرض دبي العالمي للقوارب 2019" بالتركيز على مبادرات نوعية لتسهيل الوصول إلى الأنشطة الترفيهية البحرية التي تعتبر دعامة متينة لدفع عجلة نمو القطاع السياحي في دبي، وفق رؤية واضحة تستهدف خلق تجمع بحري رائد للأنشطة البحرية في دبي، من خلال إنشاء مرافق عالية المستوى للجذب السياحي وتوفير فرص عمل جديدة ضمن قطاع الترفيه البحري، بما يصب في خدمة "استراتيجية القطاع البحري" المتمثلة في تطوير وتنظيم وتعزيز القطاع البحري وترسيخ مكانة دبي المتقدمة في مصاف أهم التجمعات البحرية العالمية. وتتبنّى السلطة آلية قائمة على تدعيم وتطوير وتنسيق المنتجات والمبادرات الداعمة للأنشطة البحرية في إمارة دبي وتعزيز التكامل فيما بينها لضمان تقديم تجربة متميزة لرواد البحر، مع التركيز على تسريع وتسهيل تسجيل وترخيص تصاريح الإبحار وإظهار السرعات البحرية المحددة وتحديد الأماكن السياحية المسموح الإبحار بها، فضلاً عن تحديد أماكن الاستراحة وأماكن المطاعم العائمة وأماكن المراسي البحرية العاملة في الإمارة وأنواع اليخوت التي تستقبلها، إلى جانب العمل مع الشركات الخاصة بتأجير الوسائل البحرية.

من جهته، قال حامد حسن، مدير إدارة التسجيل والترخيص في "سلطة مدينة دبي الملاحية": "تأتي مشاركتنا في "معرض دبي العالمي للقوارب 2019" استكمالاً للزخم القوي الذي شهدناه خلال الدورات الماضية في ظل الاهتمام الواسع من رواد قطاع الملاحة الترفيهية إقليمياً ودولياً بخدماتنا الذكية وحلولنا المبتكرة. ويسرنا الانضمام مجدداً إلى الجهات الداعمة للحدث الإقليمي الأبرز للملاحة الترفيهية، سواء عبر الابتكار البحري أو الترخيص البحري الذي يعتبر ركيزة أساسية لضمان إدارة العمليات التشغيلية البحرية وفق أعلى معايير السلامة المهنية وأفضل الممارسات البحرية المحلية والدولية. ونضع على عاتقنا مسؤولية تقديم خدمات الترخيص البحري المطورة خصيصاً لتعزيز رضا وسعادة المتعاملين، سعياً وراء تلبية تطلعات رواد الملاحة البحرية الترفيهية ومحبي الرياضات المائية والمساهمة بفعالية في إنجاح الحدث الأبرز في عالم القوارب واليخوت الفاخرة، مع رفد الزوار بفكرة شاملة عن أحدث الخدمات الذكية والداعمة لأهداف "استراتيجية القطاع البحري لإمارة دبي" في زيادة ثقة المستثمرين الإقليميين والدوليين بالمقوّمات التنافسية للبيئة البحرية المحلية."