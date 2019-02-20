"كالدس" الإماراتية توقع مذكرة تفاهم مع "جي دي سي" السعودية

وقعت "كالدس" الإماراتية مذكرة تفاهم مع الشركة السعودية لتهيئة وصناعة الطائرات "جي دي سي"، لتأسيس تعاون مشترك لدراسة أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الخاصة بطائرة كالدس القتالية الخفيفة "بدر 250" ولتطوير القدرات الداخلية.

وجاءت مذكرة التفاهم هذه بمناسبة معرض آيدكس 2019، الذي تستضيفه أبو ظبي مرة كل عامين والمتخصص في مجال الدفاع.

لدى طائرة "بدر 250" قدرات متعددة المهام تتضمن الدعم الجوي القريب ومكافحة الإرهاب ومهام الاستطلاع لخوض الحروب الحديثة والغير متكافئة ويمكن للطائرة أيضا أن تستخدم في التدريب الأساسي والمتقدم. يساعد هيكل الطائرة المصنوع من ألياف الكاربون، على تقليل وزنها ويحد من تكاليف التشغيل، ويتيح زيادة في القدرة على المناورة ويطيل من عمر الخدمة.

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حازت الطائرة القتالية "بدر 250" على اهتمام ملحوظ من قبل قوّات جويّة إقليمية ودولية منذ عرضها وإقلاعها لأول مرة خلال فعاليات معرض دبي للطيران في 12 نوفمبر 2017.

وعن ذلك قال اللواء المتقاعد عبد الله السيد الهاشمي، نائب الرئيس الأول لدى شركة كالدس: "تشكل هذه الاتفاقية مع الشركة السعودية لتهيئة وصناعة الطائرات "جي دي سي"، خطوة هامة أخرى في تقدمنا في توسيع قدرات قطاع الدفاع الإقليمي. نتطلع إلى مشاركة خبرتنا مع الشركة السعودية لتهيئة وصناعة الطائرات، وللعمل معاً في سبيل بناء سوق للطائرة بي-250 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

وقال فواز الشرابي، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لتهيئة وصناعة الطائرات: " إن هذه الاتفاقية مع طائرة كالدس المتطورة كلياً هي خطوة رئيسية للشركة السعودية لتهيئة وصناعة الطائرات. يتماشى ذلك مع رؤية السعودية 2030، ويوفر فرصة مثالية أمام الصناعة السعودية لتطوير نظام مهمة المنصة وتكامل الأسلحة من خلال جي دي سي ، ومن أجل الامتلاك المشترك لحقوق الملكية الفكرية".

وأضاف الشرابي: " سيحقق البرنامج قدرة تكنولوجية متطورة وفرص عمل عالية المهارة في المملكة، فضلاً عن أنه يمثل فرصة مهمة أمام الصناعة العسكرية السعودية لتطوير قدرات تكامل النظم على منصة جديدة تماماً من خلال الشركة السعودية لتهيئة وصناعة الطائرات".