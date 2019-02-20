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بالصور| إينا مطعم يوناني جديد في دبي
تم افتتاح مطعم يوناني جديد في مركز ذا بوينت في نخلة جميرا في دبي.
ويوفر مطعم Ena إطلالات على فندق Atlantis الشهير والخليج العربي، بينما يقدم نكهات بسيطة وأصيلة من اليونان.
المطعم من بنات أفكار لينا مانياتيس ومستوحى من جذورها اليونانية، مع أطباق تعيد ذكرياتها الغذائية المفضلة من الطفولة.
يفتح المطعم أبوابه حتى ساعات الصباح الأولى، ويقدم مجموعة من الكوكتيلات المميزة الموصوفة باسم “اليونانية الحديثة”، في حين يتم الحصول على مكونات الطعام من المزارعين اليونانيين المستقلين بشكل مباشر، بحسب موقع caterermiddleeast.
للحجز
042436668
وتعاونت مانياتيس مع سلسلة من الاستوديوهات والفنانين المبدعين في تصميم Ena، مما نتج عنه عدد من العناصر المرئية المثيرة للاهتمام ، بما في ذلك أعمال فنية خاصة على الجدران واستخدام معقد لتركيبات النحاس.
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