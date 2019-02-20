كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| نظرة على أول فلل عائمة في مشروع فرس البحر بدبي

نجحت Kleindienst Group في بيع 85 في المائة من المنازل المقررة في المرحلة الأولى من مشروعها الضخم في دبي بقيمة إجمالية تبلغ 1.5 مليار درهم.

وسلمت الشركة عقارات في جزيرة السويد، جزيرة ألمانيا و 78 فيلا في مشروع فرس البحر، بعد أن بدأ تسليم المرحلة الأولى في عام 2018 وهي في طريقها لإتمامه بالكامل في عام 2019.

ووفقاً للشركة، فإن الطلب من المستثمرين، وهم في الغالب الإمارات (40 في المائة) ومواطنو دول مجلس التعاون الخليجي (30 في المائة) كان إيجابياً، مما يدل على فهم مفهوم البيت الثاني الجديد في هذه المنطقة والفرصة القوية لتحقيق عوائد مواتية للاستثمار.

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وتحدثت صحيفة أريبيان بزنس مع كبير مهندسي مشروع فرس البحر العائم ‘شروتي ناير’ حول المشروع الطموح من قلب جزر أوروبا.