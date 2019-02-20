محمد بن راشد: مجالس النواب والشورى تعزز تقارب الشعوب

دبي (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في دبي، مساء أمس، معالي الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، رئيس مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية الشقيقة الذي نقل إلى سموه تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية، وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، وتمنياتهما لسموه ولقيادتنا الرشيدة دوام السعادة وموفور الصحة، ولشعبنا اطراد التقدم والرخاء.

وتجاذب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ أطراف الحديث حول مجمل العلاقات الأخوية الراسخة القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين، والتأكيد على تطوير هذه العلاقات، بما فيه مصلحة الجانبين، وحماية الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، دور مجالس النواب والشورى في دول المنطقة والعالم في تعزيز التقارب بين الشعوب، لكونها تمثل مختلف شرائح مجتمعاتها التي تعتبرها لسان حالها في إيصال آمالها واحتياجاتها في العيش الكريم والتنمية إلى قياداتها وحكوماتها من أجل العمل والتعاون بينها وممثلي الشعب لتحقيق الأهداف الوطنية التي يتطلع لها الجميع.

إلى ذلك، أشاد رئيس مجلس الشورى السعودي بالتجربة البرلمانية الإماراتية الرائدة على مستوى المنطقة، خاصة لجهة تمثيل شريحة النساء في المجتمع الإماراتي، ما يعكس السياسة الحكيمة لقيادة دولة الإمارات، وحرصها الأكيد على التساوي بين الرجل والمرأة في جميع المواقع والمجالات، وبناء مجتمع آمن وسعيد ومتناغم بين جميع أفراده.

حضر اللقاء، معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، وخليفة سعيد سليمان، مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، وعدد من أعضاء وعضوات المجلس الوطني الاتحادي، والوفد المرافق للضيف السعودي.