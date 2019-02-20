قائد القوات الجوية يستقبل عدداً من ضيوف «آيدكس»

أبوظبي (وام) استقبل اللواء الركن طيار إبراهيم محمد العلوي، قائد القوات الجوية والدفاع الجوي، في مكتبه بـ«آيدكس 2019»، أمس، كلاً على حدة، البيرتو جويتيرز، الرئيس التنفيذي لشركة إيرباص، وكورت اوف هاكان، الرئيس التنفيذي لشركة ساب، ويا تا، رئيس شركة نيمجارد الصينية، واللواء مساهيتو جوتو، نائب مدير الإدارة لمشاريع النظم الجوية اليابانية. تم خلال اللقاءات، استعراض أوجه تعزيز التعاون.

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