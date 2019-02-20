قائد القوات البرية يتفقد أجنحة المعرض

أبوظبي (وام) قام اللواء الركن صالح محمد صالح مجرن العامري قائد القوات البرية بجولة في معرض ومؤتمر الدفاع الدولي «آيدكس 2019».

وزار اللواء قائد القوات البرية عدداً من الأجنحة المشاركة في فعالية المعرض، واطلع على أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا والتقنيات في المنظومة العسكرية المستقبلية.

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