أبوظبي (وام) استقبل مطر سالم الظاهري، وكيل وزارة الدفاع صباح أمس في معرض «آيدكس 2019» بأبوظبي دافيد جونتسون، مستشار التصدير للدفاع الأسترالي، وبحث الجانبان خلال اللقاء، أوجه التعاون الدفاعي بين الإمارات وأستراليا، والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها، فيما تم تبادل وجهات النظر والرأي حول عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

كانت هذه تفاصيل خبر وكيل وزارة الدفاع يلتقي مسؤولاً عسكرياً أسترالياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.