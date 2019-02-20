«ميليكتريا» الإماراتية توقع اتفاقيات مع شركات سعودية ويونانية وفنلندية

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت شركة «ميليكتريا ميدل إيست» للكابلات إحدى الشركات الأعضاء في مجلس الإمارات للشركات الدفاعية، أمس على هامش معرض ومؤتمر الدفاع الدولي (آيدكس 2019)، أربع اتفاقيات مع شركات سعودية ويونانية وفنلندية بهدف توسيع قاعدة خدماتها ومنتجاتها ونطاق توزيعها في الأسواق المحلية والإقليمية.

فقد وقع الرئيس التنفيذي للشركة تومي كاوكونين اتفاقية مع شركة انتراكوم اليونانية لتوريد أجهزة التواصل الداخلي في العربات والسيارات والآليات العسكرية ضمن دارات الاتصال المغلقة.

وذكر كاوكونين أن الشركة وقعت اتفاقية مع شركة إبوسيرفيس الفنلندية لتوريد أنظمة الإنذار المبكر للحماية من مخاطر أسلحة الدمار الشامل، بحيث تتولى شركة ميليكتريا التسويق لهذه الأنظمة داخل السوق المحلية والأسواق المجاورة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قائلاً إن الاتفاقية تشمل إنشاء مركز تجميع وصيانة هذه الأنظمة.

وأوضح أن الشركة تمكنت أيضاً في اليوم الأول من معرض ومؤتمر الدفاع الدولي (آيدكس 2109) من توقيع اتفاقية مع شركة ميكروبوليس الفنلندية لتوريد منظومة الإطفاء وحماية الأفراد الذاتية داخل العربات والسيارات العسكرية.

وأضاف أن الشركة كللت نشاطها في اليوم الأول من المعرض بتوقيع الاتفاقية الرابعة مع شركة إمعان السعودية، والتي تعطي الأخيرة حق ترويج وتسويق منتجات شركة ميليكتريا داخل السوق السعودية.

من جهته، قال سلطان عبدالله السماحي المدير العام لمجلس الإمارات للشركات الدفاعية بالإنابة: نحن فخورون بهذا النشاط المشرف لشركة ميليكتريا إحدى أعضاء مجلس الإمارات للشركات الدفاعية والذي يعكس مستوى خدماتها المتقدم ومنتجاتها المتطورة.

وقال: نشجع الشركات الأعضاء على الانفتاح على نظيراتها من مختلف دول العالم وتبادل الخبرات والمنافع معها بما يضمن تطورها وتقدمها لتواكب الشركات العالمية من حيث الخبرات والتقنيات في شتى المجالات.

وأعلن صندوق تنمية القطاعات الدفاعية والأمنية التابع لمجلس التوازن الاقتصادي، استثماره في شركة المراكب المختصّة بصناعة وتطوير القوارب المسيّرة عن بعد تعتمد الذكاء الاصطناعي: مقابل حصة تبلغ 30%، وذلك في إطار اتفاقية وقّعها الطرفان خلال معرض ومؤتمر الدفاعي الدولي «آيدكس 2019» في أبوظبي.

وقع الاتفاقية، عبدالله ناصر الجعبري، الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية القطاعات الدفاعية والأمنية، وباسل شحيبر، الرئيس التنفيذي لشركة المراكب.

وقال طارق عبدالرحيم الحوسني، الرئيس التنفيذي لمجلس التوازن الاقتصادي، إنّ الاتفاقية تأتي في إطار سعي مجلس التوازن الاقتصادي من خلال صندوق تنمية القطاعات الدفاعية والأمنية، للإسهام بفعالية في تنمية الصناعات الدفاعية والأمنية، وزيادة مساهمتها في تعزيز الناتج المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف أنّ دور الصندوق يشمل توفير مختلف أشكال الدعم والتمكين للشركات الوطنية الناشئة في قطاع الدفاع والأمن من خلال توفير حلول مالية واستثمارية مرنة.

من جهته، أوضح الجعبري، أنّ شركة المراكب تعتبر من الشركات (الصغيرة والمتوسطة) الوطنية الواعدة التي تقدّم منتجات قائمة على تقنيات متطورة من شأنها المساهمة في تحقيق أهداف الصندوق وتوجهاته،مشيراً إلى أنّ استثمار الصندوق في هذه الشركة يأتي انطلاقاً من أهمية التكنولوجيا التي تمتلكها، مؤكداً أنّ استثمار الصندوق سيدعم خطط الشركة لتطوير تقنياتها إلى مستوى نوعي يخدم تطبيقات أشمل وأكثر تقدماً، كاشفاً عن أن استثمار الصندوق سيدعم أحدث خطط الشركة المتمثلة في تطوير زورق متعدد المهام ومسلح، بحيث يعمل بشكل متكامل ومسيّر ليؤدي مهام حيوية، ومن المتوقع أن ينتهي العمل في تطوير الزورق خلال عامين.

من جهته، قال باسل شحيبر، إنّ الاتفاقية التي أبرمتها الشركة مع صندوق تنمية القطاعات الدفاعية والأمنية ستعزز إمكاناتها وتمكّنها من الانطلاق نحو مرحلة جديدة من الناحية الإنتاجية، متوقعاً أن تساهم هذه الاتفاقية في وصول منتجات الشركة إلى أسواق إقليمية ودولية في المستقبل القريب.

وأكّد أنّ الاتفاقية تعتبر ذات جدوى للجهتين، كما تظهر أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص.