نائب رئيس الشراكات الدولية في «تقنية علم» لـ «الاتحاد»: وقعنا 10 اتفاقيات مع شركات فـي «آيدكس»

هزاع أبوالريش (أبوظبي)

أشاد علي الوابل، نائب رئيس الشراكات الدولية في شركة تقنية علم للتطوير والاستثمار الصناعي السعودية، بما تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة من تنظيم رائع لمعرض الدفاع الدولي «آيدكس 2019»، مؤكداً أن هذا الإبداع غير مستغرب، لاسيما أن الإمارات كانت ولا تزال سباقة في عمل كل جديد ومميز ورائد.

وأوضح الوابل لـ«الاتحاد»: أن المعارض هي نقطة التقاء مهمة لنقل المحادثات إلى اتفاقيات على أرض الواقع، إلى جانب التعرف على الشركات الجديدة والالتقاء بالخبرات العالمية التي تعود بالنفع، ويمكن الاستفادة منها، ومن ثم نقل أهم التجارب المستقاة من تلك المشاركات البناءة للكوادر الوطنية التي تساهم في خدمة الوطن ورفعته بما تحمل من مفاهيمٍ وأفكارٍ إيجابية تصب في مصلحة الذات،

لافتاً إلى أن الشركة وقعت حتى الآن 10 اتفاقيات مع شركات مشاركة في «آيدكس» ولا تزال هنالك محادثات مع شركات أخرى، وسيتم التوقيع معها قبل نهاية المعرض الخميس المقبل.

وقال الوابل: إن «تقنية علم» من خلال استهدافها مواكبة رؤية السعودية 2030 تعمل على مشروع التدريع والتصفيح وهو حالياً في المرحلة الأخيرة، إضافة إلى مشروع مهم مع شركة كورية لتوطين معدات الدفاع الجوي، ومشروع لتوطين الطيارات من دون طيار، وقوارب بالتحكم عن بعد مع شركة صينية عريقة.

ومن الجدير بالذكر أن لدى شركة «تقنية علم» 4 خطوط رئيسة للإنتاج، وهي خط إنتاج الخوذة الواقية من الرصاص، وخط إنتاج ألواح الحماية الواقية من الرصاص، وخط إنتاج السترة الواقية من الرصاص، إلى جانب خط إنتاج الملابس والتجهيزات العسكرية.

وحاز جناح «تقنية علم» إعجاب العديد من زوار معرض الدفاع الدولي «آيدكس 2019»؛ نظراً لما يمتلكه من تقنيات نالت الاستحسان، ويأتي في مقدمة الزوار معالي الدكتور خالد بياري، مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية في المملكة العربية السعودية الذي استمع خلال زيارته للجناح إلى موجزٍ وافٍ عما تقدمه الشركة للصناعات العسكرية، مؤكداً أن السوق يحتاج لمثل هذه الشركات المميزة وأن المملكة ستظل داعمة بكل تأكيد للشركات السعودية والشباب السعودي الذي أثبت أنه مميز في قطاع الصناعات العسكرية، وأنه يستطيع أن يُنافس كبريات الشركات.