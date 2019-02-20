«كالدس» الإماراتية توقع مذكرة تفاهم مع «جي دي سي» السعودية

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت «كالدس» الإماراتية مذكرة تفاهم مع الشركة السعودية لتهيئة وصناعة الطائرات «جي دي سي»، لتأسيس تعاون مشترك لدراسة أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الخاصة بطائرة كالدس القتالية الخفيفة «بدر 250»، ولتطوير القدرات الداخلية. وجاء توقيع المذكرة على هامش معرض «آيدكس 2019».

وقال اللواء المتقاعد عبدالله السيد الهاشمي، نائب الرئيس الأول لشركة «كالدس»: «تشكل هذه الاتفاقية مع الشركة السعودية لتهيئة وصناعة الطائرات «جي دي سي»، خطوة مهمة أخرى في تقدمنا في توسيع قدرات قطاع الدفاع الإقليمي»، مضيفاً: «إننا نتطلع إلى مشاركة خبرتنا مع الشركة السعودية لتهيئة وصناعة الطائرات، وللعمل معاً في سبيل بناء سوق للطائرة بي-250 في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».

من جهته، قال فواز الشرابي، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لتهيئة وصناعة الطائرات: «إن هذه الاتفاقية مع طائرة كالدس المتطورة كلياً هي خطوة رئيسة للشركة السعودية لتهيئة وصناعة الطائرات. ويتماشى ذلك مع رؤية السعودية 2030، ويوفر فرصة مثالية أمام الصناعة السعودية لتطوير نظام مهمة المنصة وتكامل الأسلحة من خلال جي دي سي، ومن أجل الامتلاك المشترك لحقوق الملكية الفكرية».

وأضاف الشرابي: «سيحقق البرنامج قدرة تكنولوجية متطورة، وفرص عمل عالية المهارة في المملكة، فضلاً عن أنه يمثل فرصة مهمة أمام الصناعة العسكرية السعودية لتطوير قدرات تكامل النظم على منصة جديدة تماماً من خلال الشركة السعودية لتهيئة وصناعة الطائرات».

يذكر أن طائرة «بدر 250» تتمتع بقدرات متعددة المهام تتضمن الدعم الجوي القريب ومكافحة الإرهاب ومهام الاستطلاع لخوض الحروب الحديثة وغير المتكافئة، ويمكن للطائرة أيضاً أن تستخدم في التدريب الأساسي والمتقدم. ويساعد هيكل الطائرة المصنوع من ألياف الكاربون، على تقليل وزنها، ويحد من تكاليف التشغيل، ويتيح زيادة في القدرة على المناورة، ويطيل من عمر الخدمة.

وحازت الطائرة القتالية «بدر 250» اهتماماً ملحوظاً من قبل قوّات جويّة إقليمية ودولية منذ عرضها وإقلاعها لأول مرة خلال فعاليات معرض دبي للطيران في 12 نوفمبر 2017.