جامعة خليفة تعرض طائرات من دون طيار وروبوتات

أبوظبي (الاتحاد) تعرض جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا أحدث ما توصل إليه باحثوها في مجال الروبوتات والتكنولوجيا المتعلقة بالطائرات من دون طيار، وذلك خلال مشاركتها في معرض الدفاع الدولي (آيدكس 2019). ويعتبر أحد المشاريع المعروضة في جناح جامعة خليفة (رقم C6-011) النموذج الأولي للطائرات بدون طيار والتي تعمل في الأبراج العالية، حيث تتمتع بقدرتها على محاربة الحرائق على ارتفاعات شاهقة في ناطحات سحاب مثل برج خليفة، أطول مبنى في العالم. وتشمل المشاريع الأخرى أيضاً رقاقة إلكترونية يمكن استخدامها في العديد من الأنظمة القائمة على الرؤية، كتطبيقات متقدمة في مجالات المراقبة والأمن وطائرات من دون طيار صغيرة لمجموعة واسعة من التطبيقات في المجالات العسكرية والمدنية والتجارية المتنوعة، كما تشمل أيضاً القمر الصناعي المصغر «ماي سات - 1» والذي طوره طلبة أنظمة الفضاء والتكنولوجيا، حيث تم إطلاقه في مداره الفضائي يوم 13 فبراير بواسطة مركبة «سيجنس» الفضائية.

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