الذكاء الاصطناعي مرتكز المنتجات الدفاعية الوطنية في «آيدكس»

منى الحمودي (أبوظبي)

تتميز الصناعات الدفاعية الإماراتية خلال مشاركتها في معرض آيدكس باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، ما يجعلها تشكل قوى عسكرية جاهزة للقتال وتحقيق النصر في المعارك المستقبلية، حيث تعرض الشركات الوطنية أسلحة ذكية ذات تحكم عن بُعد، وذات قدرة على اختيار أهداف معينة دون الحاجة لتدخل العنصر البشري، ما يحقق أقل خسائر بشرية في معارك القتال.

طائرات مسلحة من دون طيار

استعرضت شركة «انترناشونال جولدن جروب» عبر جناحها في المعرض، آليات عدة تعتمد على تقنية الذكاء الاصطناعي في مجال الصناعات الدفاعية والتي تعمل بخاصيات التحكم عن بُعد، ما يساهم في التخفيف من الخسائر البشرية في الحروب والمعارك، وذلك من خلال الابتكار الحديث لطائرات من دون طيار، وتحميلها بالقنابل والمتفجرات، والصواريخ، وإمكانية إطلاقها من عليها، حيث تحلق الطائرات على ارتفاعات مختلفة، وتستطيع تحديد الهدف عن طريق كاميرا مثبتة عليها، وبناء على الهدف المحدد، يتم اتخاذ قرار إطلاق أو عدم إطلاق النيران عبر اتصالها بغرفة عمليات.

وتستخدم الطائرة في مهمات متعددة، منها تفجير مدرعات ومنشآت للعدو، ويمكن التحكم بها من بُعد عشرة كيلومترات. ويمكن للطائرة الهجوم كسرب أو منفردة، ويتم تركيب الأسلحة عليها حسب الخطر، ويتم كذلك تحديد تنفيذ المهام بناء على ذلك.

ويتم تطوير الطائرات وتحديثها محلياً بالتعاون مع القوات المسلحة، بالأخص القوات البرية، بأيادٍ وخبرات إماراتية، وبالتعاون مع خبرات صينية.

كما استعرضت «انترناشونال جولدن جروب» نظام التحكم عن بُعد للأنظمة الدفاعية، وذلك بتركيبها على مختلف الآليات البرية والبحرية لتحديد الهدف ونوعية الهدف، وإطلاق النار أو الصواريخ عند الحاجة.

واستعرضت خلال جناحها «برج 57 مليمتر»، والذي يعتبر الوحيد في دولة الإمارات، وهو من الأنظمة المنفردة في العالم، وهو برج تركيب آليات ونظام تصويب أسلحة، ويمتلك قدرات وإمكانات تم تنفيذها بمشاركة كوادر وطنية، وتعرض آلية «فانتوم 2» غير المأهولة، ويمكن التحكم بها عن بُعد، ويمكن تركيب سلاح 12.7 وقاذف صواريخ ار اس 80 فوقها، وتستخدم الآلية للمراقبة والهجوم وتستخدم كناقلة جنود ومركبة إسعاف، ويمكنها المشي على المناطق الوعرة الصخرية والمرتفعة، كما يمكنها المشي بالماء على عمق معين، وتحوي الآلية كاميرات متصلة بغرفة العمليات، ويتم التحكم فيها من غرفة عمليات متحركة مصغرة أو ثابتة.

وإلى جانب ذلك، استعرضت الشركة آلية ذات حجم صغير تستخدم حالياً في القوات المسلحة الأميركية، وبرمائية، ويمكن تركيب أسلحة وصواريخ فوقها.

رادار كاميرا ليلي حراري

وفي مجال المراقبة والحماية، تعرض شركة أطلس الإماراتية لتركيب وصيانة الأنظمة الأمنية «راداراً» عبارة عن كاميرا ليلية حرارية، تمتلك خاصية التصوير لأكثر من 20 كيلومتراً، وتستطيع تحديد الأشخاص بالمسافة، وتستخدم الكاميرا للمراقبة، وتتضمن كاميرا حرارية، وخاصية التصوير في النهار والليل، كما تحتوي على خاصية التصوير التلفزيوني، وخاصية الليزر لتعقب الأشياء، ويستخدم الرادار بشكل رئيس لمراقبة الحدود والمنافذ البحرية، ويحتوي على إمكانية تحديد المواقع الجغرافية.

سلاح مبرمج

وكشف سالم المطروشي، الرئيس التنفيذي لشركة تسليح، عن مسدس «مارك جان» المبرمج عن طريق شريحة في خاتم يتم وضعه باليد، والذي يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في استخدامه، حيث أوضح أن الخاتم يتم برمجته مع العمليات، وكل مسدس له رقم تسلسلي خاص بالشخص الذي يستخدمه. ويمكن معرفة موقع الشخص وعدد الطلقات التي رماها من خلال التتبع.

ويتميز السلاح المبرمج عن طريق الخاتم بمميزات متعددة، منها عدم قدرة العدو على استخدام السلاح إذا حصل عليه، كما يمكن تحديد موقع السلاح ووقف استخدامه إذا تمت سرقته، وذلك عبر تحكم قسم العمليات بالمسدس عن طريق نظام مراقبة ومتابعة.

كما تعرض الشركة البنادق القناصة التي تحتوي على ساحب الأقسام بنظام جدي متطور، يسهل عملية تلقيم الذخيرة، ما يعطي القناص سرعة في التلقيم، بحيث يؤدي مهامه بشكل أسرع في القناصة بالمعارك، كما عرضت الشركة نظاماً للتدريب الشرطي للقوات المسلحة الذي يعمل على تجهيز الجنود في المعارك، حيث يمكن أن يشعر المتدرب بضربة البندقية بالليزر، ويمكن أن يشعر بالنزيف إذا كانت الضربة غير قاتلة، إما إذا نزف لفترة طويلة ووصل لمرحلة الموت، فإن الجهاز يبدأ بالضغط على الشخص عن طريق الانكماش.

حبارى للدفاع والأمن

استعرضت الشركة الإماراتية «حبارى للدفاع والأمن» خلال معرض آيدكس، خدماتها المتمثلة في تقديم منتجات دفاعية وأمنية مبتكرة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط.

حيث أوضح سعيد غانم، نائب رئيس مجلس الإدارة، أن شركة «حبارى للدفاع والأمن» تأسست عام 2018، وتهدف الشركة إلى تقديم منتجات دفاعية وأمنية مبتكرة، حيث تستفيد حبارى من الخبرة التقنية والتكنولوجية للشركة الدولية QinetiQ لتوفير مجموعة من الأنظمة وخدمات الأهداف، لأغراض اختبار الأسلحة والتقييم والتدريب.

وقال «تمثل حبارى مركزاً يمكن من خلاله للعملاء الإقليميين الوصول مباشرة إلى موارد QinetiQ حول العالم ومهاراتهم المتخصصة، من خلال فريق مكون من 6000 محترف متخصص. ويضمن هذا النطاق والحجم العالميان توفير القدرة على تنفيذ البرامج المعقدة المصممة لمساعدة العملاء على حماية مصالحهم الحيوية، وتحسينها وتعزيزها».

وأضاف «تدعم حبارى كل جانب من جوانب دورة حياة المعدات والبنية التحتية الحيوية، مع الخبرة والقدرات التي تشمل عشرة قطاعات: الجوية والأرضية والبحرية وC4ISR والإلكترونية والفضاء والأسلحة والحكم الذاتي والتدريب والخدمات الاستشارية».

ولفت إلى أن حبارى تهدف إلى المساعدة في تحقيق أهداف التنمية الاستراتيجية من خلال نقل المعرفة والاستثمار في قدرات التصنيع السيادية، وخلق فرص عمل للمواطنين.

منتجات نارية غير قاتلة

وتشارك الشركة الإماراتية «المتقدمة بايروتكنيكس» في منتجاتها النارية غير القاتلة، حيث أوضح عبدالرحيم علي الحوسني، مدير الدائرة التجارية، أن الشركة تقوم بتصميم وتصنيع المنتجات النارية غير القاتلة في دولة الإمارات، وهي الشركة الأولى من نوعها على مستوى الدولة ودول مجلس التعاون ودول الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن المنتجات تتوافق مع المعايير والمقاييس ذات الصلة بالتصنيع العسكري، وتتميز بكفاءة وجودة عالية مدعومة بتقنية ألمانية، كما تعتبر الشركة مسجلة ومعتمدة في نظام ترميز الناتو، وجميع منتجاتها تحت الضمان، سواء في العمر الافتراضي، والضمانات الأخرى.

ولفت إلى أن جميع منتجات الشركة تستخدم في عمليات حفظ النظام، سواء في القوات المسلحة أو أجهزة الأمن الشرطية. ذاكراً أن منتجاتها تتمثل في القنابل الدخانية بأنواعها المختلفة من الألوان وأزمنة الاشتعال، والقنابل الصوتية بأنواعها المتعددة، وخراطيش الإشارة بأنواعها المتعددة، وذخيرة 40 ملم بأنواعها المتعددة، بما فيها المطاطية والدخان ومقلدات الصوت التي تستخدم في عمليات التدريب.

مركبة «سلوقي»

عرضت الشركة الإماراتية «سهام الخليج للتكنولوجيا»، سيارة «سلوقي» التي تتميز بالسرعة والوزن الخفيف، والمستخدمة للمهام الخاصة للاستطلاع، وإمكانية تركيب الأسلحة الخفيفة فوقها. السيارة يتم إنتاجها في الإمارات، وهي صحراوية ذات دفع رباعي، قادرة على السير بسرعة 160 كلم في البر، ومزودة بكاميرات ليلية وحرارية، وكاميرا نهارية وليزر المسافة.

كما تعرض الشركة المنظومة الدفاعية البحرية «سهام 3» المضادة للزوارق والطائرات.