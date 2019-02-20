الإمارات تسير بقوة للمستقبل بقيادة قادرة على تحقيق المنجزات

بسام عبدالسميع (أبوظبي)

قال باتريس كين، رئيس مجموعة تاليس العالمية: «إن دولة الإمارات العربية المتحدة تسير بقوة نحو المستقبل تحت قيادة واعية ورشيدة وكفؤة وقادرة على تحقيق المنجزات كافة»، معرباً عن فخره وامتنانه بلقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، خلال اليوم الأول لمعرض «آيدكس 2019»، حيث زار سموه جناح المجموعة المشارك في المعرض.

وقال باتريس كين: «إن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، يعطي اهتماماً كبيراً للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية».

وأضاف: «تمضي الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهما أصحاب السمو حكام الإمارات، برؤية كبيرة وطموحة وقوية لمستقبل العالم أجمع».

وأوضح أن الإمارات تعمل تحت قيادتها الرشيدة على تسخير التكنولوجيا لخدمة الإنسان، وتحقيق مزيد من الاستقرار والأمن والرعاية الشاملة لسكان الكوكب، مشيراً إلى أن الإمارات واحدة من أهم الدول التي لديها القدرة القوية للنمو الحقيقي بقيادة وطئت أرض المستقبل.

علامة بارزة

وحول مشاركته في معرض «آيدكس 2019»، أوضح باتريس أن «آيدكس» صار علامة عالمية بارزة في قطاع سوق التسلح وتنظيم المعارض العالمية، ومنصة فاعلة لمناقشة قضايا الأمن والاستقرار، لافتاً إلى أن المشترين في قطاع التسليح ينتظرون بشغف المشاركة في هذا المعرض الذي يعد أهم معرض تجاري في قطاع الصناعات الدفاعية.

وقال كين: «إن علاقتنا بالإمارات علاقة استراتيجية وتاريخية، ونأتي إلى المعرض للحصول على فرصة مثالية للاطلاع على أحدث التقنيات، والتقاء العاملين في قطاع الصناعات الدفاعية بمختلف دول العالم».

ونوه بأن تجربة الإمارات الرائدة في تنظيم المعارض العالمية، تحفز جميع المصنعين حول العالم للقدوم إليها والمشاركة بالفعاليات التي تنظمها.

نجاح تام

وحول سوق الصناعات الدفاعية والأمن، أوضح باتريس كين، أن القطاع يشهد نمواً متزايداً في المبيعات وحجم الطلب، خاصة في التقنيات الحديثة والأنظمة متعددة المهام، لافتاً إلى أن الشركة تسبق منافسيها بسنوات عدة في تقنيات القتال المتعاون المتصل، مضيفاً أن الشركة استثمرت خلال السنوات الثلاث الماضية قرابة 7 مليارات يورو في قطاعات التكنولوجيا الجديدة.

وقال: «إن (آيدكس 2019) نجح نجاحاً تاماً وقوياً نتيجة للقدرات التنظيمية الإماراتية العالية وكثافة المشاركين وصناع القرار حول العالم».

وأفاد كين بأن معرضي «آيدكس» و«نافدكس» 2019، يكتسيان أهمية استراتيجية كبيرة بالنسبة إلى مجموعة «تاليس»، حيث يتيحان القدرة على عرض باقة شاملة من منتجاتها الخاصة بالملاحة البحرية والدفاع والأمن أمام مجموعة واسعة من العملاء من مختلف أنحاء العالم.

وتعرض «تاليس»، المجموعة الفرنسية الرائدة عالمياً في مجالات الدفاع والطيران والأمن والفضاء، خلال معرض الدفاع الدولي «آيدكس 2019»، تشكيلة واسعة من حلولها الخاصة بالنظم البرية، والمراقبة الجوية والفضائية، والاتصالات، والقيادة والمعلومات والأمن الإلكتروني.

الأسلحة المضادة

وتابع: «تستعرض تاليس الفرنسية خلال آيدكس ونافدكس 2019، ابتكاراتها العسكرية من الأنظمة المضادة للغواصات، والمضادة للسفن، ومضادات الطيران والحرب الجوية، فضلاً عن القدرات العسكرية في مجال القيادة والمعلومات»، إضافة إلى باقة كاملة من التقنيات والحلول النموذجية التي تعكس عروض المجموعة وقدراتها الكبيرة على معالجة التحديات المرتبطة بمجالي الأمن والدفاع خلال العصر الحالي.

وأَضاف أن خبرات «تاليس»، تستند إلى أحدث تقنيات التحول الرقمي للترحيب بعملائها وتزويدهم بأساليبها المتخصصة والمبتكرة، بما يتيح لهم الاستفادة من تجارب المجموعة وخبراتها المعمقة.

وتتضمن منتجات الشركة، خلال «آيدكس 2019»، سحابة «نيكسيوم» الدفاعية والتي تشكل حلاً مرناً ومتكاملاً يتيح للقوات المسلحة إمكانية البقاء على تواصل مع أي جهاز وفي جميع الأوقات، مع القدرة على العمل نحو مستقل تماماً في ميدان العمليات.

كما تعرض نظام التصوير الحراري «صوفي ألتيما» (Sophie Ultima)، وذلك للمرة الأولى، وهو نظام خفيف الوزن وعالي الأداء للتصوير الحراري، ويضم أربع وظائف في جهاز واحد، وتم تجهيز المنتج الجديد للاستخدام في العمليات القتالية المتصلة والواقع المعزز، ما من شأنه المساعدة في ضمان التفوق التكتيكي ليلاً ونهاراً.

المدرعة «هوكي»

أما المركبة المدرعة «هوكي» الجديدة بوزن 7 أطنان، فتوفر جيلاً جديداً من المركبات المدرعة المخصصة لقوات الدفاع والوكالات الأمنية لنقل ما يصل إلى 5 أشخاص بكل أمان ضمن بيئة شديدة المخاطر. ويمكن نقل المركبة جواً عبر طائرة مروحية من طراز «تشينوك» (CH-47F) أو الانطلاق من سفن الإنزال المزودة بمقطورة، ما يعزز وظائف التكيف التكتيكي للقيادة في خطوط الجبهة، والاتصال، والاستطلاع والأدوار اللوجستية. ومع ازدياد وتيرة التهديدات التي تواجه القوات البحرية من حيث التعقيد والتنسيق والسرعة، تعد منظومة «رابيد فاير»، المدفعية البحرية المضادة للطيران ذات المهام المتعددة، الحل الأمثل لتلبية هذه الاحتياجات مع نظام مدفعي حديث مجهز بقدرات دفاعية قصيرة المدى.

التفاعل المستمر

وتعتمد «تاليس» سياسة ابتكار مفتوحة تقوم على التفاعل المستمر مع الباحثين الأكاديميين وشركاء الابتكار.

ويسهم هذا الالتزام بالانفتاح والمشاركة في المحافظة على أجواء داعمة للابتكار تتفرد بمستويات عالية من الإبداع ونتائج بكفاءة غير مسبوقة.

الأقمار الصناعية

وتعد «تاليس» الثانية عالمياً في نظم الأقمار الصناعية المدنية، والأولى عالمياً في إدارة حركة الطيران، والثانية عالمياً في حلول الترفيه والاتصال خلال الرحلات، والثانية عالمياً في أنظمة الإشارة للسكك الحديدية، والثالثة عالمياً في إلكترونيات الطيران التجارية، كما تعد المزود الأوروبي الأول للحساسات المتطورة. كما تتضمن خبرات «تاليس» مجالات واسعة في أنظمة الإشارة والتواصل وتحصيل الأجرة والأمن الإلكتروني، ونقل الأشخاص والبضائع عبر رحلات متصلة تتسم بالأمان والكفاءة.