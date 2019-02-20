في صور خاصة بـ «الاتحاد» .. «أوروس سينلت ليموزين» تبوح بأسرارها

منى الحمودي (أبوظبي)

حصلت «الاتحاد» على صور خاصة لسيارة «أوروس سينلت ليموزين» سيارة الرئاسة الروسية المصفحة الفارهة التي تعرض في جناح مجلس التوازن الاقتصادي «توازن» في آيدكس، والتي تفقدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي.

وتعتبر السيارة مصفحة بمستويات تصفيح عالية تمزج بين الرفاهية والأمان، وهي مزودة بمحرك يولد 600 حصان، وتعتمد سيارة «أوروس سينلت ليموزين» على أفضل التقنيات المستقبلية والحلول الهندسية الفعالة، وتتميز السيارة التي طورها أفضل الخبراء من روسيا والعالم، بمزايا وخصائص فريدة تجمع بين القوة العالية والدفع الرباعي، والراحة المطلقة في مختلف ظروف القيادة ومستوى أمان لا يُضاهى وتصميم أنيق وفاخر.

وتم خلال معرض «آيدكس 2019» توقيع اتفاقية مساهمة في المشروع الروسي لإنتاج سيارة فخمة، بمبلغ 460 مليون درهم ما يعادل 110 ملايين يورو، ستوجه لتطوير المرافق الصناعية والقدرات للشركة، خلال ثلاثة أعوام لتنظيم إنتاج أعداد كبيرة من سيارات «أوروس» وتسويقها في روسيا والعالم.

ويحوز صندوق تنمية القطاعات الدفاعية والأمنية الإماراتي بموجب هذه الاتفاقية على 36% من أسهم المشروع الروسي لإنتاج سيارة «أوروس».

وعن سبب الاهتمام بسيارة «أوروس»، فهذه السيارة تعتبر أرخص سعراً من «رولز رويس»، ويعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أول مَن ركب سيارة «أوروس»، عندما حملت السيارة الجديدة بوتين إلى حفل تسلم سدة الرئاسة الروسية بعد فوزه في انتخابات رئاسة الجمهورية العام الماضي، ويستخدم الرئيس بوتين سيارة «أوروس» بانتظام الآن.

وتتمتع المركبة بإمكانيات يحاط بعضها بالسرية، وتوفر أكبر حماية ممكنة لراكبها بفضل قمرتها المدرعة، ولا يمكن أن تتسرب منها أي معلومات.