«تنفيذي الشارقة» يعتمد عقد إدارة وتشغيل البنايات السكنية في دبا الحصن

الشارقة (الاتحاد)

هنأ المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على نجاح تنظيم واستضافة النسخة الثامنة من بطولة الألعاب العالمية للإعاقة الحركية والبتر، والتي شهدت تميزاً ملحوظاً، وفق دعم وتوجيهات سموه، ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة الحثيثة، لما يوفر أفضل الخدمات لذوي الإعاقة، والبيئة المناسبة لتحقيق الإنجازات على مختلف الصعد.

كما اعتمد عقد إدارة وتشغيل البنايات السكنية في دبا الحصن، وأصدر قراراً بتشكيل لجنة ترخيص المهنيين الاجتماعيين العاملين في العمل الاجتماعي في إمارة الشارقة.

جاء ذلك، خلال عقد المجلس صباح أمس اجتماعه الأسبوعي، برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي، نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وذلك في مكتب سمو الحاكم.

وقدم الدكتور طارق سلطان بن خادم، نائب رئيس اللجنة العليا رئيس اللجنة التنفيذية للألعاب العالمية الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي، نائب حاكم الشارقة على تفضله بافتتاح بطولة الألعاب العالمية لذوي الإعاقة الحركية والبتر، وإلى كل من ساهم في إنجاح استضافتها من جهات حكومية وفرق عمل مختلفة، موضحاً أن البطولة حققت الأهداف المرجوة، وعكست المستوى الكبير لأبناء دولة الإمارات العربية المتحدة من ذوي الإعاقة، من خلال تحقيق الكثير من الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية.

كما هنأ المجلس بنجاح مهرجان أضواء الشارقة 2019 في نسخته التاسعة، والذي شهد حضوراً كبيراً في مختلف المواقع التي أقام المهرجان عليها عروضه المتنوعة والباهرة، وأوضح خالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي، أن المهرجان أثبت تطوره المستمر من خلال الإقبال الذي شهده في هذه النسخة التي أقيمت في الفترة ما بين 6 إلى 16 فبراير 2019م لافتاً للسعي إلى تجهيز عروض أضخم وأجمل في السنوات القادمة، بما يتوافق مع التطور الكبير الذي تشهده الإمارة ويعكس جمال تصاميمها المعمارية في مختلف مبانيها.

وبحسب قرار المجلس رقم (4) لسنة 2019 بتشكيل لجنة ترخيص المهنيين الاجتماعيين العاملين في العمل الاجتماعي في إمارة الشارقة، تُشكل اللجنة برئاسة خلود أحمد النعيمي، وعضوية كل من الدكتور عبدالله بوكلاه لوتاه، والدكتور حسين علي مسيح، والدكتورة سعاد محمد المرزوقي، والدكتور حسين محمد العثمان، ونسيمة عبيد الزريف، مقرراً للجنة.

وضمن توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية لتحقيق الاستقرار الأسري، وتوفير الدعم السكني للمواطنين في مختلف مدن ومناطق الإمارة، اعتمد المجلس توقيع عقد إدارة وتشغيل البنايات السكنية في مدينة دبا الحصن.

واطلع المجلس على تعديلات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة على مشروع قانون تنظيم هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، ووجه المجلس بإحالة مشروع القانون إلى صاحب السمو حاكم الشارقة توطئة لإصداره.

واعتمد المجلس توقيع مجلس الشارقة الرياضي لاتفاقية إدارة وتشغيل طواف الإمارات 2019 في إمارة الشارقة.

واطلع المجلس على جدول أعمال الجلسة الحادية عشرة لدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي التاسع للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، والتي ستعقد غداً.