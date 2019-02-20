ولي عهد أم القيوين يدشن «منصة الحكومة الرقمية للطفل»

أم القيوين (وام)

دشن سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، رئيس المجلس التنفيذي، بحضور معالي حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع «منصة الحكومة الرقمية للطفل» في المركز الثقافي في أم القيوين، والتي أطلقتها وزارة تنمية المجتمع والهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات.

حضر التدشين، حمد عبيد المنصوري، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، وحميد راشد الشامسي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين.

وتعد هذه المنصة الأولى من نوعها في المنطقة التي تتوجه إلى الأطفال واليافعين، من خلال بيئة رقمية تفاعلية تقوم على توظيف الألعاب، وتقنيات الواقع الافتراضي لوضعهم في بيئة معرفية تسمح لهم بالمشاركة المجتمعية، ومعرفة الكثير عن الجهات الحكومية في الدولة والخدمات التي تقدمها.

كما تم خلال التدشين إطلاق لعبة «Kid X» التفاعلية المتضمنة في المنصة، والتي تتسم بالتشويق إذ تحفز الأطفال على القيام بمهمات عديدة، وجرت مراسم الإطلاق في مركز الشباب في إمارة أم القيوين، ضمن فعاليات «شهر الإمارات للابتكار».

واطلع ولي عهد أم القيوين على المختبر التفاعلي للشباب، وهي إحدى المبادرات الابتكارية التي أطلقتها الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، ممثلة بمجلس الشباب في الهيئة، وتهدف إلى تفعيل دور الشباب واستثمار قدراتهم وطاقاتهم الإبداعية في اكتشاف وإيجاد حلول وأفكار تساهم في تطوير المبادرات الحكومية وعمل قطاع الحكومة الذكية.

رافق سموه خلال تدشين المنصة، الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة المالية، وعدد من المسؤولين.

وأكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، أن منصة الحكومة الرقمية للطفل، تتوافق مع الرؤية التحفيزية لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، بالاهتمام بالطفولة، من منطلق قناعة راسخة بأن الطفل اليوم هو الثروة الحقيقية المنتظرة للوطن، والذي توليه الدولة وقيادتها الحكيمة كل اهتمام ورعاية.