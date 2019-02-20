الامارات | انخفاض درجات الحرارة اليوم

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - «الأرصاد» يتوقع طقساً غائماً حتى نهاية الأسبوع. أرشيفية

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يسود اليوم طقس غائم جزئياً بوجه عام، وغائم ومغبر أحياناً على بعض المناطق، وتنشط الرياح المثيرة للغبار والأتربة، مع انخفاض في درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية نشطة السرعة، وقوية أحياناً على البحر، والسرعة من 25 إلى 35، تصل إلى 60 كم/‏‏‏س على البحر الذي يكون مضطرباً إلى شديد الاضطراب في الخليج العربي، ومضطرباً في بحر عمان.

وشهدت الدولة، أمس، طقساً غائماً جزئياً، وغائماً أحياناً على بعض المناطق، خصوصاً الشمالية والشرقية من الدولة، فيما كانت الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، أصبحت نشطة إلى قوية من بعد الظهر، والسرعة من 20 إلى 35، تصل إلى 55 كم/‏‏‏س على البحر الذي كان مضطرب الموج، وشديد الاضطراب ليلاً في الخليج العربي، ومتوسط الموج إلى مضطرب في بحر عمان.

وأفاد المركز بأن طقس الخميس سيكون غائماً جزئياً بوجه عام، ولطيف الحرارة نهاراً، وبارداً ليلاً، وتخف سرعة الرياح الشمالية الغربية، وتصبح معتدلة السرعة بوجه عام، ونشطة أحياناً على البحر من 20 إلى 30 تصل إلى 40 كم/‏‏‏س على البحر الذي يكون مضطرباً، ويصبح متوسطاً تدريجياً من بعد الظهر في الخليج العربي وفي بحر عمان، فيما يكون طقس الجمعة رطباً، ويحتمل تشكل ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية صباحاً، يصبح غائماً جزئياً أحياناً، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة من 20 إلى 30، تصل إلى 35 كم/‏‏‏س على البحر.

والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وأشار المركز إلى أن طقس السبت سيكون رطباً، ويحتمل تشكل ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية صباحاً، يصبح غائماً جزئياً أحياناً، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة من 15 إلى 28، تصل إلى 35 كم/‏‏‏س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.