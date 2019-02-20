الامارات | حبس مهندس اخترق النظام الإلكتروني للدفاع المدني

شكرا لقرائتكم خبر عن حبس مهندس اخترق النظام الإلكتروني للدفاع المدني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - «جنايات دبي» دانت الوسيط وقضت بحبسه 3 سنوات. أرشيفية

قضت محكمة الجنايات في دبي بسجن مهندس عربي ثلاث سنوات، بعد إدانته بتقاضي رشوة من متهم آخر لاختراق النظام الإلكتروني للدفاع المدني، وتغيير شهادات اعتماد تخص مبنى تحت الإنشاء.

وبحسب تحقيقات النيابة العامة في دبي، فإن المتهم يعمل مهندس معلومات بشركة تعاقد معها الدفاع المدني لتطوير خدمات إلكترونية، وتقديم الدعم الفني لموقع الدائرة على الإنترنت، وفيما كان يمارس عمله بالمقر الرئيس للدفاع المدني في منطقة القصيص، قام بتغيير شهادات مقابل 4000 درهم لكل شهادة.

وأفادت التحقيقات بأن موظف علاقات عامة عربياً، اتفق مع المهندس على تغيير خطابات الاعتماد من قبل مفتشي الدفاع المدني، وتدوين ما يفيد بأن مباني بعينها مجهزة بأنظمة الإطفاء، وتتطابق مع معايير السلامة حسب الإجراءات المتبعة.

وأشارت إلى أن معلومات وصلت إلى الشرطة بخصوص أنشطة موظف العلاقات العامة المشبوهة كوسيط في هذه العمليات، فتم إعداد كمين له وضبطه متلبساً أثناء الحصول على مبلغ رشوة، واعترف بأنه توسط بين المهندس المدان وعملاء دفعوا رشى مقابل تغيير بيانات في شهادات متعلقة بمبانيهم.

وأعدت الشرطة كميناً للمهندس المتهم، واعترف بأنه نفذ أولى جرائمه في شهر مايو الماضي، ثم واصل تغيير الخطابات والشهادات حتى أغسطس من العام ذاته، مشيراً إلى أنه تلاعب في ستة خطابات ومحاها من النظام بعد أن طبعها لعملائه.

وقضت المحكمة بإدانته بتهم تعاطي رشوة، والتزوير والتلاعب في نظام إلكتروني، واستغلال صلاحياته، كما دانت شريكه، موظف العلاقات العامة، في تلك الجرائم، وقررت حبسهما ثلاث سنوات، والإبعاد، وغرامة 205 آلاف درهم.

المتهم تلاعب في 6 خطابات ومحاها من النظام بعد أن طبعها لعملائه.