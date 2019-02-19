منصور بن زايد يحضر حفل زفاف نجل فارس المزروعي

حضـر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة مساء، اليوم الثلاثاء الحفل الذي أقامه معالي فارس محمد المزروعي المستشار بوزارة شؤرن الرئاسة بمناسبة زفاف نجله "محمد" إلى كريمة ظافر سحمي الأحبابي وذلك بفندق قصر الإمارات في أبوظبي.

كما حضر الحفل عدداً من الشيوخ و كبار المسؤولين والمدعوين .

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