سرور بن محمد وسيف بن زايد والشيوخ يحضرون أفراح المزروعي والأحبابي

حضر سمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان و الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية مساء، اليوم الثلاثاء، حفل الزفاف الذي أقامه معالي فارس محمد المزروعي المستشار بوزارة شؤون الرئاسة بمناسبة زفاف نجله "محمد" إلى كريمة ظافر سحمي الأحبابي .

كما حضر الحفل - الذي أقيم بقصر الإمارات - الشيخ الدكتور سعيد بن محمد آل نهيان و معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح و الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان و الشيخ راشد بن حمدان بن زايد آل نهيان و اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية والشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي والشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان وسعادة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية و عدد من الشيوخ وكبار الشخصيات و جمع غفير من الأهل و الأصدقاء.

وتخللت الحفل فقرات تراثية وشعبية ابتهاجاً بهذه المناسبة .

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