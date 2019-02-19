"أبوظبي للإعلام" تواكب فعاليات "آيدكس" و"نافدكس" بتغطية استثنائية

تواكب "أبوظبي للإعلام" فعاليات معرضي الدفاع الدولي "آيدكس" و الدفاع البحري "نافدكس" المنعقدين تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بمركز أبوظبي الوطني للمعارض من خلال تغطية استثنائية تتناسب وحجم الحدث عبر مختلف منصاتها المرئية والمسموعة والمقروءة والرقمية.

و أكد الدكتور علي بن تميم مدير عام أبوظبي للإعلام أن التغطية الاستثنائية لهذا الحدث الإستراتيجي تأتي في إطار تحقيق المستهدفات الاستراتيجية لأبوظبي للإعلام في مواكبة أهم الفعاليات والأنشطة التي تستضيفها الدولة بوصفها مؤسسة إعلامية وطنية مسؤولة تسلط الضوء على إنجازات الدولة على الأصعدة الاستراتيجية كافة.

و قال : "يواصل معرضا "آيدكس" و"نافدكس" ترسيخ مكانتهما على مستوى العالم بوصفهما من بين أهم المعارض التي تستعرض أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا الدفاع بمشاركة أهم الشركات العالمية الرائدة، وتعتبر استمرارية انعقادهما ونموهما دليلاً واضحاً على نجاحهما كحدث عسكري واقتصادي وتقني عالمي".

وقد خصصت شبكة قنوات تلفزيون أبوظبي فريق عمل يضم أبرز المراسلين والفنيين لنقل تفاصيل المعرض بشكل مباشر وفق أعلى معايير البث العالمية وأعدت لهذه المناسبة استوديو خاصاً على قناة " أبوظبي" يواكب جميع الفعاليات والأنشطة والبرامج المصاحبة.

و تعرض الأستوديوهات مجموعة من التقارير الحصرية عن مختلف الفعاليات و غيرها من التقارير الميدانية التي تعدها شبكة المراسلين من داخل المعرضين وخارجهما .

و عملت شبكة أبوظبي الإذاعية على إعداد مجموعة من البرامج الخاصة لتغطية فعاليات المعرض يجري بثها ضمن فقرات خاصة خلال برنامجي "أحلى صباح" و"استوديو 1" على إذاعة "إمارات أف أم" إضافة إلى نشرات الأخبار على جميع الإذاعات العربية والأجنبية التابعة للشبكة من بينها "راديو 1" وراديو 2" و"كلاسيك أف أم".

من جانبها خصصت صحيفة "الاتحاد" فريق عمل من الصحفيين الميدانيين لضمان توفير تغطية واسعة للمعرض تشمل التحقيقات والمتابعات والقصص الخاصة المدعومة بالصور إلى جانب الأخبار الرسمية التي تصدر عن جميع الأطراف المعنية والمشاركة.