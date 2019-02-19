عبدالله بن زايد يستقبل وزير الشؤون الخارجية في بنجلاديش

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، معالي أبو الكلام عبد المؤمن، وزير الشؤون الخارجية في بنجلاديش.

وتم خلال اللقاء، الذي عقد في ديوان عام الوزارة بأبوظبي، استعراض أوجه التعاون بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات إضافة إلى بحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك وتبادل وجهات النظر حول آخر المستجدات والتطورات الإقليمية والدولية الراهنة.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، في بداية اللقاء، بوزير خارجية بنجلاديش معرباً عن أمله أن تسهم هذه الزيارة في تعزيز العلاقات الثنائية ودعم التعاون في المجالات كافة بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين الصديقين.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان حرص دولة الإمارات على تعزيز آفاق التعاون مع بنجلاديش.

من جانبه، أعرب معالي أبو الكلام عبدالمؤمن، وزير الشؤون الخارجية في بنجلاديش، عن تطلع بلاده لتعزيز أوجه التعاون المشترك مع دولة الإمارات في المجالات كافة.

وأشاد معاليه بالمكانة الرائدة لدولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي والرؤية المستنيرة لقيادتها الرشيدة التي قادتها إلى تحقيق إنجازات تنموية شاملة.

حضر اللقاء سعادة ساعد محمد المهيري، سفير الدولة لدى جمهورية بنجلاديش الشعبية.