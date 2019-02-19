الشيخة فاطمة تستقبل وزيرة الإنتاج الحربي الباكستانية

استقبلت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية في قصر روضة الريف مساء، اليوم الثلاثاء، معالي زبيدة جلال وزيرة الإنتاج الحربي بجمهورية باكستان الإسلامية .

ورحبت سمو الشيخة فاطمة بالوزيرة الباكستانية وتبادلت معها الحديث حول علاقات الصداقة بين دولة الإمارات وباكستان خاصة فيما يتعلق بمجال المرأة .

و أكدت سموها أن المرأة الإماراتية تتمتع بحقوقها كاملة في مجال العمل وتتبوأ مناصب عليا في الوزارات والمؤسسات الحكومية وتمارس نشاطها الاقتصادي والمجتمعي وتدير مشاريع استثمارية صغيرة ومتوسطة تقدر قيمتها بأكثر من 40 مليار درهم .

و قد أشادت معالي وزيرة الإنتاج الحربي الباكستانية بالتقدم الكبير الذي حققته المرأة الإماراتية بفضل الرعاية والدعم الذي تلقاه من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك .

و قالت إن المرأة الإماراتية لها دور مشهود في القوات المسلحة.. مشيرة إلى اختيار الأمم المتحدة لدولة الإمارات لتدريب مجموعة من النساء العربيات في عمليات حفظ السلام وذلك على أيدي ضابطات إماراتيات ما يدل على المكانة الكبيرة التي تحتلها الإمارات على المستوى الدولي .

كما أشادت الوزيرة الباكستانية التي حضرت افتتاح فعاليات معرض ومؤتمر الدفاع الدولي "آيدكس 2019" بحسن التنظيم و الإقبال الكبير الذي يشهده المعرض من كثير من دول العالم .

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