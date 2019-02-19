قائد القوات البحرية يستقبل عدداً من ضيوف معرض آيدكس

استقبل اللواء الركن بحري طيار الشيخ سعيد بن حمدان بن محمد آل نهيان قائد القوات البحرية، اليوم الثلاثاء، بمكتبه في معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2019" في قيادة القوات البحرية كلا على حدة الفريق أول بحري أور نغزيب شودوري قائد البحرية البنغلاديشية و الفريق الكساندرو ميرسو قائد القوات البحرية الرومانية و العميد الركن بحري عيد عبدالله مانع قائد المركز البحري الموحد في البحرين.. وتم خلال اللقاءات التي حضرها عدد من كبار ضباط القوات البحرية وأعضاء الوفود الزائرة استعراض أوجه التعاون ومناقشة عدد من المواضيع العسكرية المشتركة.

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