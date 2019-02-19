حمدان بن زايد يستقبل فريق المرصاد التابع للقيادة العامة لشرطة أبوظبي

استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة في قصر البحر فريق المرصاد الذي تشرف عليه القيادة العامة لشرطة أبوظبي ممثلة في إدارة الدوريات الخاصة في قطاع الأمن الجنائي لشرطة أبوظبي بحضور سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دائرة النقـل في أبوظبي.

واستمع سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان من الرائد الشيخ زايد بن حمد آل نهيان رئيس فريق المرصاد إلى عرض حول نشاطات وبرامج الفريق الذي يعد أحد المشاريع العملياتية المبتكرة لشرطة أبوظبي وتم تشكيله سنة 2016 تحت لجنة التطوير المستقبلي لمنطقة مصفح بأمر من المجلس التنفيذي في إمارة أبوظبي وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية التابعة للمجلس التنفيذي في إطار رؤية أبوظبي 2030.

ويهدف المشروع إستراتيجياً إلى مكافحة الجريمة وجعل المناطق والطرق أكثر أمناً وتوفير الدعم والتأمين المستمر لمفتشي الجهات الحكومية.

وقال الرائد الشيخ زايد بن حمد آل نهيان إن الفريق يقوم بالتعاون مع مفتشي الجهات الحكومية برصد الظواهر السلبية التي تساعد في خلق بيئة خصبة للجريمة والمجرمين ومن ثم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة من جميع الجهات المشاركة لإزالة الظاهرة أو وضع حلول بديلة منظمة لتجنب الظواهر غير القانونية.

وأضاف إن فريق المرصاد يتصدى كذلك للعديد من التحديات مثل مكافحة الأسواق العشوائية والباعة المتجولين ونقل وتخزين المحروقات بشكل غير آمن وتكدس المركبات والعمالة السائبة والورش وأعمال الخراطة غير القانونية والسكنات العشوائية.

وأشاد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان بجهود ضباط وأفراد القيادة العامة لشرطة أبوظبي في الحفاظ على الأمن والاستقرار في المجتمع ورفع مستوى الشعور بالأمن والأمان لدى المواطنين والمقيمين.

وقال سموه أن شرطة أبوظبي أولت الاهتمام الكبير بتعزيز الأمن والطمأنينة من خلال تبني استراتيجية شاملة ومبادرات متميزة لتطوير العمل الشرطي وتعزيز مشاركة الجمهور بمجالات الوقاية من الجريمة والظواهر السلبية لحماية مكتسباتهم في الماضي والحاضر والمستقبل وتحمل مسؤولياتهم تجاه المجتمع في أحيائهم وتجمعاتهم السكنية ليكون دورهم مكملاً لدور الشرطة.

حضر اللقاء سعادة سلطان بن خلفان الرميثي وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وسعادة أحمد مطر الظاهري مدير مكتب سمو ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وسعادة العقيد حمدان سيف المنصوري مدير مديرية شرطة منطقة الظفرة وعدد من ضباط شرطة أبوظبي.