رئيس وزراء غينيا يزور "صرح زايد المؤسس"

زار معالي إبراهيم كاسوري فوفانا، رئيس وزراء جمهورية غينيا، يرافقه سعادة الحسن سواري سفير جمهورية غينيا لدى الدولة اليوم، "صرح زايد المؤسس" في أبوظبي وذلك ضمن زيارته الرسمية للدولة.

وتعرف معاليه من أحد أخصائي الجولات الثقافية على السمات الفذة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، التي تجلت بوضوح من خلال العمل الفني "الثريا" والحديقة التراثية والتسجيلات النادرة للشيخ زايد إضافة إلى المقاطع الفيلمية المصورة التي تحكي قيمه وإرثه الملهم في مركز الزوار.

وشاهد معالي رئيس وزراء جمهورية غينيا خلال جولته "الثريا" العمل الفني الثلاثي الأبعاد الذي يظهر ملامح الشيخ زايد، والتي تتلألأ أشكالها الهندسية بشكل يحاكي نجوم السماء، ويعد أحد الأعمال الفنية الفريدة من نوعها.

وتعرف خلال جولته على حب وشغف الشيخ زايد "رحمه الله" للطبيعة والتزامه العميق بالمحافظة على البيئة وذلك في "الحديقة التراثية"، والتي تضم أنواعاً مختلفة من الأشجار والنباتات التي تشكل جزءاً من البيئة الطبيعية الغنية في الإمارات وشبه الجزيرة العربية.

وفي ختام الزيارة، تجول معالي رئيس وزراء غينيا في "الممشى" للتأمل في الكلمات الخالدة من أقوال المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان المليئة بالحكمة التي تلهم الأجيال وتحكي قيمه النبيلة كقائد وإنسان.