"إكسبوجر2018" ينطلق(اليوم) الأربعاء مع 700 صورة و90 مصوراً عالمياً

في نافذة تُفتح على عوالم التصوير والفنيات التي تشتمل عليها، وبين التقاء أكثر من 90 مصوّراً عالمياً يقدمون 700 صورة تروي حكاية ابداعاتهم، يضمها 46 معرضاً لمصورين محترفين ومؤسسات فنية وصحفية إبداعية عريقة، تنطلق الأربعاء الموافق 21 نوفمبر الجاري، تحت شعار "لحظات ملهمة"، فعاليات الدورة الثالثة من المهرجان الدولي للتصوير "إكسبوجر"، التي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة على مدار أربعة أيام في مركز إكسبو الشارقة.

18 جلسة حوارية و16 ورشة عمل تناقش أثر الصورة وقضاياها

ويعقد المهرجان طيلة أيام فعالياته 18 جلسة حوارية ونقاشية يقدمها متخصصون محترفون في فنون التصوير الضوئي، وممثلو كبرى شركات تصنيع الكاميرات العالمية، بالإضافة إلى عروض حيّة لفنيات التصوير، كما ينظم المهرجان 16 ورشة عمل موزعة على 30 جلسة تستهدف المبتدئين والهواة والمحترفين.

ويجمع المهرجان عشاق التصوير الفوتوغرافي من المحترفين والهواة في جلسات تقييم جماعية، مع مصوّر الحرب العالمي البريطاني سير دون ماكلين الذي يبلغ من العمر 83 عاماً، والشاهد على أبرز متغيرات القرن العشرين، والمصورين العالميين كيث بير، وديفيد بورنيت.

وتشتمل الورش على تنوّع لافت في المضامين التي يقدمها نخبة من خبراء التصوير العالميين، حيث يقدم المعرض هذا العام ورشات عمل "أثر الضوء لإيريك باريه"، و"أنقذوا الملح لكيث بير"، و"لو كنا أدركنا لديفيد بورنيت" التي تناقش في طياتها قضايا بيئية سلطت الصور الضوء عليها، وعلى غيرها من القضايا الفنية المتعلقة بمهارات التصوير وأساسياتها.

مصورون عالميون ومعارض متخصصة

ويقدم المعرض هذا العام نخبة من المصورين العالمين الذين وثقوا بعدساتهم أهم اللحظات التاريخية والإنسانية والبيئية وغيرها من القضايا، حيث يحل ضيفاً على الحدث كلّ من مصور الحروب البريطاني الشهير السير دون ماكلين، ومصور الرحلات المعروف تيموثي آلن، والمصور معن حبيب، ودوغلاس دابلر، وجارسيا دي مارينا وغيرهم.

وينظم المهرجان في دورته هذا العام عدداً من المعارض والفعاليات في ستة وجهات تتوزع في إمارة دبي على "مول الإمارات"، و"ديرة سيتي سنتر"، و"دبي مول"، و"ستي ووك دبي"، وإمارة الشارقة في "زيرو 6 مول"، و"واجهة المجاز المائية" تستمر حتى 24 نوفمبر المقبل.

كما ويطرح المهرجان عدداً من المعارض والفعاليات الجديدة، حيث ينظم جلسات خاصة مع أشهر المصورين العالمين لاطلاع الجمهور على تجاربهم الخاصة، وتقنياتهم، وأسرار حرفتهم المهنية بصورة مجانية، كما يقدم عملاً تركيبياً للفنان رفيق أناضول بعنوان "ذكريات منصهرة" يجسد بتقنيات بصرية تجربة المصاب بمرض الزهايمر.

جلسات تقييمية

ويخصص المهرجان هذا العام جلسات تقييم خاصة مع المصورة السير دون ماكلين أحد أبرز المصورين الصحفيين في العالم الذي تحمل سيرته خبرة 59 عاماً في مجال تصوير الحروب، إلى جانب جلسة مع مصور البيت الأبيض "لورانس جاكسون"، الذي عمل مصوراً صحفياً محترفاً في البيت الأبيض خلال فترة رئاسة باراك أوباما، وتروي سيرته الفنية خبرة 30 عاماً.

كما ينظم "إكسبوجر في دورته الثالثة جلسة مع المصور "فيليب لي هارفي" الذي عمل في المهنة لأكثر من 20 عاماً، حيث يؤمن بأن الدور الرئيس للتصوير الفوتوغرافي هو التعبير عن روح المكان ومشاعر الإنسان أكثر من مجرد وصفه.

وينظم المهرجان جلسة مع "دوغلاس دابلر" أحد ألمع الأسماء في مجال التصوير الفوتوغرافي في مجال الأزياء والجمال والفنون الجميلة، الذي سيقدم أمام زوار المهرجان خبراته وتنوع أعماله التي قدمها على مدى تجربة تمتد إلى أكثر من 60 عاماً في المجال.

رفيق أناضول - ذكريات منصهرة

ويعرض المهرجان هذا العام وللمرة الأولى في المنطقة معرضاً خاصاً للفنان رفيق أناضول، الذي تشتهر صوره بتداخل الألوان والجزئيات والزوايا التي يلتقط منها الصور، ليأخذ المشاهدين من زوار المهرجان إلى أعماق فكر الإنسان، من خلال عمله الفني المركب الذي تمتزج به الحكايات مع الصمت.

جوائز

وعلى صعيد دعم المواهب الشابة والارتقاء بقدراتها، يقدم "إكسبوجر" هذا العام معرض "المصور الناشئ" الذي يعتبر مبادرة تسهم في استقطاب مواهب المصورين الشباب ودعمها، ومنحهم إمكانية عرض صورهم مع أهم المصورين في عالم التصوير، بأفضل المقاييس العالمية بعد الاطلاع عليها وتقييمها.

ويوفر المهرجان في جديد برامجه للعام 2018 فرصة لمقتني الأعمال الفنية لشراء أعمال مصورين عالميين، حيث يخصص جزء من ريعه للمؤسسات الإنسانية والخيريّة، كما يتيح لزواره فرصة التقاط الصور بتقنيات 360 درجة داخل غرفة مستديرة مزودة بكاميرات ذات دقة عالية تسجل حركة الأشخاص بصورة ثلاثية الأبعاد.

مسابقة التصوير العالمية التابعة للمهرجان

واستقطبت مسابقة التصوير العالمية التابعة للمهرجان هذا العام مشاركات بزيادة تتجاوز 35% عن العام الماضي، حيث أنها تلقت أكثر من 13500 مشاركة من 112 دولة توزعت على عشر فئات، وهي فئة تصوير الرحلات، والتصوير عن قرب (الماكرو)، وتعديل الصور، وتصوير الشوارع، وأفضل لقطة في الإمارات، والتصوير المعماري، والتصوير الصحفي، وفئة الصغار، إضافة الى الفئتين الجديدتين "الأفلام القصيرة"، و"موظفي حكومة الشارقة".

منحة لعيش مغامرة التصوير مع أشهر الفوتوغرافيين العالميين

وتقدم "جائزة منحة المهرجان للتصوير الفوتوغرافي" ضمن المهرجان الدولي للتصوير فرصة مثالية للمصورين الفائزين لقضاء عشرة أيام من رحلات التصوير مع المصور العالمي تيموثي آلن، حيث بلغ عدد المتقدمين لها 1529 مصوراً من 70 دولة، وفاز فيها هذا العام كلٌ من: شرفات علي من الهند، وستيفن فودن من كندا، ولينوس أسكادور من الفلبين، ورانيتا روي من الهند، ودان غيانوبولوس من المملكة المتحدة.

ويشهد المهرجان مشاركة عدد من المؤسسات والجهات المحلية والدولية المعنية في الفنون الإبداعية والتصوير، هي: جمعية الإمارات للتصوير الضوئي، اتحاد المصورين العرب، وورلد برس فوتو، وأسوشييتد برس، وجمعية التصوير الفوتوغرافي الأمريكية، إلى جانب جائزة مصور الرحلات للعام.

يشار إلى أن مهرجان التصوير الدولي "إكسبوجر" هو الأول من نوعه في الإمارات والعالم العربي والشرق الأوسط لما يضمه من ندوات ومعارض تجارية وورش عمل وابتكارات حديثة. وينفرد المهرجان في جمع نخبة متميزة من أبرز المصورين المحترفين في العالم تحت سقف واحد لتبادل الرؤى والتجارب والخبرات واستكشاف فرص تطوير عالم الصورة لخدمة قضايا نبيلة ويقدم المهرجان فن التصوير بطريقة ملهمة تربط الصورة بالحكاية والغاية النبيلة والشغف بالمغامرة وعشق الطبيعة وكائناتها وأحوالها المتقلبة.