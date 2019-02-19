الامارات | زبون غاضب يسرق مركبة أجرة ويحطم واجهة فيلا ويعتدي على الشرطة

شكرا لقرائتكم خبر عن زبون غاضب يسرق مركبة أجرة ويحطم واجهة فيلا ويعتدي على الشرطة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة الجنايات في دبي بالحبس عاماً واحداً، بحق عربي سرق مركبة أجرة وصدمها في فيلا، بعد أن حطم سيارة أخرى ودراجة هوائية، ثم قاوم رجال الشرطة أثناء القبض عليه، وأهانهم، واعتدى على سائق التاكسي، وهو تحت تأثير المشروبات الكحولية.

وأنكر الرجل، خلال محاكمته، الاتهامات الموجهة إليه، مكتفياً بالقول: «لم أفعل ذلك، ولا أذكر شيئاً من الذي حدث ذاك اليوم».

وقال سائق التاكسي، خلال إفادته في المحكمة، إنه قام بتوصيل المتهم إلى وجهته يوم الواقعة، وطلب منه الأخير الانتظار إلى حين إحضار نقود من الداخل، لكنه لم يعد لفترة طويلة، فتوجه السائق إلى الداخل لتفقد ما يحدث، وترك السيارة في حالة تشغيل.

وأضاف أنه فوجئ بالمتهم يحطم سيارة متوقفة أمام الفيلا، طراز «تويوتا كورولا»، مستخدماً دراجة هوائية، فحاول منعه، إلا أنه بادر بالاعتداء عليه، ثم تمادى المتهم بالجري نحو التاكسي، وقاده حتى صدم مدخل فيلا قريبة، لافتاً إلى أنه اتصل بالشرطة، للسيطرة على الزبون الغاضب.

وبحسب التحقيقات، فإن المتهم واصل التصرف بجموح بالغ، حتى بعد وصول الشرطة، إذ أهان رجال الدورية، وظل يركل الباب الخلفي للمركبة العسكرية، بينما حاولت الشرطة إدخاله سيارة الدورية.

وقد قضت محكمة الجنايات في دبي بإدانة المتهم، وحبسه لمدة عام، يليه الإبعاد، كما أحيل إلى محكمة الجنح، لمحاكمته في اتهامات أخرى.