محمد بن زايد وماكرون يبحثان هاتفياً العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية

أبوظبي (وام) تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مساء أمس، اتصالاً هاتفياً من فخامة إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية الصديقة.

وبحث سموه والرئيس الفرنسي، خلال الاتصال الهاتفي، العلاقات الثنائية وأوجه التعاون، والتنسيق بين البلدين في عدد من المجالات، بما يعزز الشراكات الحيوية بينهما، ويخدم مصالحهما المشتركة.

كما جرى استعراض مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

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