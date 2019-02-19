ناشد المركز الوطني للأرصاد مرتادي البحر في الخليج العربي بأخذ الحيطة والحذر نظراً لاضطرابه بسبب استمرار الرياح الشمالية الغربية النشطة إلى قوية السرعة والتي تصل سرعتها إلى 55 كم/ساعة.

وأوضح المركز - في بيان له اليوم - أن هذه الرياح تؤدي إلى ارتفاع الموج من 6 إلى 8 وقد يصل إلى 10 أقدام في العمق وذلك حتى الساعة 2 بعد ظهر يوم غد الأربعاء.

كانت هذه تفاصيل خبر الأرصاد يجدد تحذيره من استمرار اضطراب البحر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.