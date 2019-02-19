"الموارد البشرية والتوطين" تطلق خدمة كشف الحساب لاطلاع أصحاب العمل على بيانات منشآتهم استباقيا.

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين خدمة "كشف الحساب" للمنشآت الخاصة المسجلة لديها، حيث يتم إرسال تقرير تفاعلي شامل شهريا لأصحاب تلك الشركات لاطلاعهم بشكل استباقي على حالة المنشأة في سجلات الوزارة.

وقال أحمد يوسف آل ناصر مدير إدارة علاقات المتعاملين الرئيس التنفيذي للابتكار بوزارة الموارد البشرية والتوطين إن إطلاق الوزارة لخدمة "كشف الحساب" يأتي في إطار حرصها على ابتكار وسائل تواصل فعالة مع المتعاملين باعتبارهم محور اهتمام الوزارة والركيزة الأساسية لخدماتها التي تستهدف تلبية احتياجات وتطلعات المتعاملين وتحقيق سعادتهم.

واوضح ان خدمة "كشف الحساب" تعتبر آلية مبتكرة ضمن منظومة "تواصل" للعناية بالمتعاملين والتي تعزز من إطلاع أصحاب العمل على سجلاتهم بالوزارة وتضمن اطلاعهم وحصولهم أولا بأول على كل البيانات والمعلومات المتعلقة بملفات منشآتهم ووضع العمالة المسجلة لدى الوزارة الأمر الذي يؤدي إلى تعزيز استقرار بيئة العمل في الدولة.

وأضاف آل ناصر أن الخدمة الجديدة عبارة عن تقرير تفاعلي يتم إرساله شهريا عبر البريد الإلكتروني وصندوق البريد الخاص بالمنشأة مستهدفا منشآت القطاع الخاص وفق عناوينهم المحدّثة في قاعدة بيانات الوزارة.

وأشار إلى ان التقرير يتضمن شرحا مفصلا حول عدد من ملفات المنشأة يمكّن أصحاب العمل من معرفة كافة بياناتهم والتي تتضمن عدد العمالة وتصنيفاتهم المهارية إلى جانب تقارير دورية حول نظام حماية الأجور إلى جانب حالة تصاريح العمل وفقا لما هو مسجل في نظام الوزارة.

وقال مدير إدارة علاقات المتعاملين أن كشف الحساب يمكّن أصحاب المنشآت من الاطلاع على بيانات الأشخاص المخولين بالتوقيع ومسؤولي العلاقات الحكومية (المندوبين)، إلى جانب العمال المسجلين ووظائفهم وتواريخ إنتهاء تصاريحهم، فضلا عن توضيح بيان بالغرامات الموقعة على المنشأة ونوعها إن وجدت.

ويتضمن التقرير المرسل كذلك كشفا بأسماء العمال الذين ستنتهي تصاريح عملهم خلال 30 يوما، إلى جانب هؤلاء العمال الذين يحملون تصاريح عمل منتهية أقل من 60 يوما مما يتيح الفرصة لأصحاب العمل إلى تجديد هذه التصاريح تفاديًا لأية غرامات.

وتمكن خدمة كشف الحساب أصحاب المنشآت من الاطلاع على تقرير شامل حول نظام حماية الأجور عن أخر ثلاثة أشهر مشتملا تصنيفا متكاملا حول نسبة الدفع والنسبة المطلوب سدادها، إلى جانب عدد العمال المطلوب تحويل أجورهم، وكذلك عدد العمال المستلمين أجورهم أقل من النسبة المحددة وهؤلاء الذين لم يستلموا أجورهم.

كما يتضمن كشف الحساب والذي يصل للمتعاملين باللغة العربية أو الانجليزية وفقًا لتفضيلات اللغة عند تحديث بيانات المنشأت، مواد تسويقية حول أهم خدمات ومبادرات وزارة الموارد البشرية والتوطين والقرارت الوزارية المنظمة لسوق العمل مما يتيح لأصحاب العمل والمنشآت الاطلاع على آخر المستجدات الهامة.