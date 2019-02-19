البواردي يبحث تطوير التعاون الدفاعي مع وزير الدفاع التشيكي بمعرض "آيدكس"

التقى معالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع، اليوم في مكتبه بمعرض آيدكس 2019 بحضور سعادة مطر سالم الظاهري وكيل وزارة الدفاع معالي لوبومير ميتنار وزير الدفاع التشيكي.

وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون الدفاعي بين الإمارات والتشيك، كما جرى استعراض عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادل وجهات النظر بشأنها.

حضر اللقاء عدد من كبار الضباط والمسؤولين في وزارة الدفاع والوفد المرافق للضيف.

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