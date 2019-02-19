سلطان بن زايد يعزي خادم الحرمين الشريفين في وفاة الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي

بعث سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة برقية تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة في وفاة الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي "الأول" بن عبدالعزيز آل سعود.

وأعرب سموه في برقيته عن خالص تعازيه وصادق مواساته في الفقيد، داعياً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته.

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