رجل يقود زوجته إلى جنايات دبي بسبب رسالة نصية

باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة امرأة من جنسية دولة آسيوية تبلغ من العمر 34 عاماً هددت زوجها الذي يحمل جنسية عربية بالقتل برسائل نصية عبر وسائل تواصل اجتماعي، كما وجهت إليه شتائم بذيئة ونشرت صورا لأسرته على الانترنت.

وأفاد المجني عليه في تحقيقات النيابة العامة إن صديقاً له أخبره بأن هناك حساب باسمه على شبكتي انستغرام وفيس بوك، دون أن يعلم عنهما شيئاً، فتفقد الحسابين ليجد صورا خاصة له ولأفراد أسرته منشورة فيهما، واتضح له أن المتهمة هي التي أنشأت الحسابين، كما بعثت إليه برسائل عن طريق برامج التواصل الاجتماعي مسنجر، واتس اب، وسناب شات بها شتائم بذيئة وتهديدات بالقتل.

وأقرت المتهمة في تحقيقات النيابة العامة بأنها أنشأت حساباً على فيس بوك باسم زوحها ووضعت صورها معه وصور والدته وزوجته الأخرى كما سبته وهددته.

