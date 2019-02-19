"الوطني" والشورى السعودي يشددان على التنسيق المتبادل في الملتقيات البرلمانية

أبوظبي (الاتحاد)

عقدت معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي، رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، ومعالي الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، رئيس مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية الشقيقة، جلسة مباحثات رسمية في مقر المجلس بأبوظبي أمس، جرى خلالها التأكيد على أهمية التنسيق والتشاور والتخطيط المسبق لتوحيد الرؤى والأهداف حيال مختلف القضايا ذات الأولوية والاهتمام المشترك، المطروحة على أجندة الفعاليات البرلمانية الدولية، واستشراف مسارات تحرك الدبلوماسية البرلمانية خلال الفترة المقبلة، يما يواكب العلاقات الاستراتيجية القائمة بين البلدين، والتي تعد نموذجاً فريداً لعلاقات تاريخية راسخة، قوامها ثبات المواقف، ووضوح الرؤى والأهداف. وشددت معالي الدكتورة أمل القبيسي، ومعالي الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ، على أهمية تفعيل أطر علاقات التعاون البرلمانية التي تمثل رافداً معززاً للعلاقات الاستراتيجية القائمة بين البلدين، من خلال التخطيط المسبق والاتفاق على أجندة محددة للمستقبل، لا سيما تجاه القضايا الطارئة التي يتم طرحها خلال المشاركة في الفعاليات البرلمانية الإقليمية والدولية.

وجرى خلال جلسة المباحثات، استعراض سبل تعزيز علاقات التعاون الاستراتيجية القائمة بين المجلس الوطني الاتحادي، ومجلس الشورى في المملكة العربية السعودية الشقيقة، خلال المشاركة في الفعاليات البرلمانية القادمة على صعيد الاتحاد البرلماني العربي، ومؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد البرلماني الدولي، فضلاً عن استعراض التطورات والمواقف الراهنة، لا سيما ما يتصل بالملفات ذات الاهتمام المشترك، مثل مكافحة الإرهاب والتطرف والقضايا والأزمات التي تشهدها المنطقة.