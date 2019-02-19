محمد بن راشد ومحمد بن زايد يتفقدان السيارة "أوروس سينات" الروسية في "آيدكس"

أبوظبي (وام)

تفقد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، سيارة الرئاسة المصفحة «أوروس سينات» الروسية الفارهة التي تعرض في جناح مجلس التوازن الاقتصادي «توازن» في معرض «آيدكس».

واستمع سموهم من كل من ممثل الشركة الروسية المصنعة للسيارة الليموزين الفارهة والمميزة بتصميمها الكلاسيكي إلى شرح تضمن التعريف بخصائصها ومواصفاتها وتقنياتها المتقدمة، وأهمها أنها تسير بالدفع الرباعي ومحرك أمامي وعلبة تروس مؤلفة من تسع سرعات، ويتم تصنيعها حالياً بسعة 8 «سلندرات» أسطوانات، على أن يجري تصنيعها في وقت لاحق بسعة 12 أسطوانة «سلندر».

ومن المقرر أن تبدأ الشركة الروسية المصنعة للسيارة، والتي يمتلك صندوق تنمية القطاعات الدفاعية والأمنية التابع لمجلس التوازن الاقتصادي «توازن» ما نسبته 36% من رأسمال الشركة التصدير إلى الشرق الأوسط والصين نهاية 2018 ما يعني أنها صدرت منذ شهرين على الأقل بسعر يبدأ من 160 ألف دولار للسيارة الواحدة التي يتوافر فيها العديد من أنظمة الأمن والسلامة.

وأبدى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إعجابهما بتقنيات السيارة وتصميمها المميز والخصوصية التي تمتلكها لجهة راحة الركاب وسلامتهم ورفاهيتهم. وبارك سموهما لشركة «توازن» الوطنية شراكتها برأسمال الشركة الأم المصنعة لهذا الطراز الكلاسيكي من السيارات التي بدأت باكورة إنتاجها في العام 2013، وعرضت للمرة الأولى في معرض موسكو الدولي للسيارات في شهر سبتمبر من العام الفائت.

رافق سموهما، سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس اللجنة التنفيذية، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وعدد من الشيوخ وكبار الضباط والمسؤولين.