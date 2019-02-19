محمد بن زايد يؤكد أهمية "آيدكس" في دعم الأفكار والمبادرات والشراكات

أبوظبي (وام) قام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، بجولة تفقدية في معرض ومؤتمر الدفاع الدولي «آيدكس 2019» الذي يقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وزار سموه، خلال الجولة، عدداً من أجنحة الشركات الدولية المشاركة في معرض آيدكس، والتي تقدم آخر ابتكاراتها وصناعتها وإنتاجها من الأنظمة الدفاعية والعسكرية.

وتبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الأحاديث مع ممثلي الدول والشركات حول أهم معروضاتهم المتطورة في الأنظمة الدفاعية، وأهمية المعرض ودوره في دعم الأفكار والمبادرات والشراكات التي تعقد على هامشه، بجانب الرغبة المتزايدة في المشاركة في فعالياته، وبشكل خاص الشركات الجديدة التي تشارك لأول مرة.

وتمنى سموه النجاح والتوفيق للعارضين والزائرين كافة، من خلال مشاركتهم ووجودهم في دولة الإمارات العربية المتحدة. وشملت جولة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، زيارة شركة جنرال اتوميكس المتخصصة بتقديم خدمات البحث والتصنيع لطائرات المراقبة التي تعمل عن بعد، وذلك في جناح «إنترناشونال غولدن غروب».

كما زار سموه جناح شركة «بوينغ» وجناح كولومبيا التي تشارك لأول مرة من خلال مجلس التصنيع العسكري، ورافق سموه خلال الجولة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.

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