وزير الدفاع اليمني يزور واحة الكرامة

أبوظبي (وام) استقبل الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان، مدير مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي، أمس، في واحة الكرامة، معالي الفريق محمد المقدشي، وزير الدفاع اليمني.

ولدى وصوله، استعرض مراسم حرس الشرف، ثم وضع إكليلاً من الزهور أمام نصب الشهيد الذي يتكون من 31 لوحاً يستند كل منها إلى الآخر كرمز للوحدة والتكاتف والتضامن بين قيادة الإمارات وشعبها وجنودها الأبطال. واستمع المقدشي خلال جولة قام بها إلى شرح مفصل من الشيخ خليفة بن طحنون عن الواحة ومرافقها. ورافقه خلال الزيارة الوزير المفوض سلطان الباكري، نائب السفير اليمني بالدولة، والوفد المرافق. وسجل المقدشي كلمة بسجل الزوار، عبّر فيها عن تقديره لشهداء دولة الإمارات.

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