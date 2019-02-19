21 خبيراً ومختصاً يناقشون "تأثير الإعلام على الدبلوماسية"

أحمد مرسي (الشارقة) ينظم المعهد الدولي للدبلوماسية الثقافية بدبي، في العاصمة أبوظبي، يوم 27 فبراير الجاري، مؤتمر «تأثير الإعلام على الدبلوماسية والأمن وبناء الأمة.. إبراز الصورة والمحافظة على السمعة»، وذلك بمشاركة 21 خبيراً في مجالات مختلفة من السياسة والاقتصاد والثقافة والإعلام وأساتذة جامعات وسفراء ومهتمين بالشأن العام والأمن.

وقال الدكتور محمد كامل المعيني رئيس المعهد، إن المؤتمر، والذي سيعقد في فندق «جراند حياة أبوظبي» سيلقي الضوء على قضايا الإعلام بوسائلها المختلفة والمتنوعة، ودوره في الوقت الحالي ومدى أهمية إبراز الصورة الجمالية، وتأثير ذلك على سمعة الدولة، ودور شبكات التواصل الاجتماعي.

وأفاد، خلال مؤتمر صحفي عقد ظهر أمس في فندق «كوبثورن الشارقة»، بأن المؤتمر سيستضيف نخبة من مختلف التخصصات يمثلون 10 دول عربية وأجنبية.

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