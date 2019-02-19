حمدان بن راشد يقدم تبرعاً للجامعة البريطانية بدبي

دبي (وام) قدم سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، راعي هيئة آل مكتوم الخيرية، تبرعاً مالياً للجامعة البريطانية بدبي لدعم المسيرة الأكاديمية والتعليمية، وتلبية احتياجات الدارسين بالجامعة. وقام ميرزا الصايغ، عضو مجلس أمناء هيئة آل مكتوم الخيرية، بتسليم شيك التبرع إلى الدكتور عبدالله الشامسي، مدير الجامعة.

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