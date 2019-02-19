شركات إماراتية تقتحم عالم الصناعات الدفاعية بتقنيات وقدرات عالية

منى الحمودي (أبوظبي)

أثبتت الشركات الوطنية الخاصة العاملة في مجال الصناعات الدفاعية، تطورها وجدارتها بما تقدمه من آليات ومعدات وأجهزة ذات تقنيات وقدرات عالية الأداء والجودة، وفي حجز مكانة متقدمة في هذا المجال، حيث تستفيد الشركات وكذلك المستثمرون من الأبواب المفتوحة لهم في الدولة، وفي القطاع المبني على الابتكار والجدارة في مختلف المجالات التي يضمها من صناعات وتدريب ونقل تكنولوجيا وأبحاث وتطوير. وقد تحققت لها الريادة بفضل ما تحظى به من ثقة على طريق بناء قدرات صناعية دفاعية خاصة بالإمارات، ستعزز من مكانتها الإقليمية والدولية.

نظام دوريات ذكية

أوضح محمد الأمين، مهندس شبكات في مجموعة الحمراء التجارية، أن نظام الدورية الذكية الذي تعرضه المجموعة إلى جانب الأنظمة المتعددة التي تضمها، عبارة عن غرفة عمليات متحركة لربط مختلف الفرق المختصة عن طريق دورية واحدة تحتوي على جميع الأنظمة. ويمكن للدورية نقل صورة كاملة لغرفة العمليات الثابتة عن طريق الكاميرات التي تحتويها والحساسات.

ولفت إلى أن النظام تم تصميمه وفقاً لأحدث النظم العالمية للتعامل مع جميع الأنظمة الموحدة، بهدف تعزيز كفاءة الاستجابة في حالات الطوارئ.

وذكر أن مجموعة الحمراء متخصصة في مجال الدفاع والأمن وجمع المعلومات و«الذكاء المضاد»، وتوفر حلولاً مخصصة للعملاء في القطاعين العام والخاص، بهدف ضمان مستقبل أفضل وأكثر أماناً لدولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة ككل.

وقال الأمين «على مدى السنوات الثلاثين الماضية، اعتمدنا في استراتيجيتنا على المبدأ البسيط المتمثل في التغييرات التي تحدث في عالمنا والتي تتطلب تحضيراً، وأن نقدم استجابة». مضيفاً أنه «من خلال حلولنا المبتكرة والمصممة خصيصاً، نركز على رضا العملاء التام لجميع التحديات التقنية، والتميز التقني، والجودة، والتسليم في الوقت المحدد».

أكبر ناقلة دبابات بالعالم

استعرضت الشركة الوطنية، مجموعة البادي للتجارة والاستثمار، آلياتها العسكرية الحديثة في مجال الصناعات الدفاعية، منها المدرعة الخاصة للرماية، والتي تحتوي على نظام رصد، ونظام له علاقة برصد النيران ونظام رصد المدفعية. كما عرضت الشركة أكبر ناقلة دبابات في العالم والتي لها القدرة على حمل ثلاث دبابات بوزن إجمالي يبلغ 170 طناً. وقال محمد البادي بن جوعان الظاهري، الرئيس التنفيذي للشركة، «تحرص الشركة على المشاركة في معرض آيدكس منذ الدورة الأولى له، وهناك مستوى متطور وصل إليه المعرض، خصوصاً فيما يتعلق بالإنتاج المحلي لهذه الصناعات».

وأضاف «بفضل الرؤية السديدة للقيادة الرشيدة في خلق الدمج المطلوب ما بين المعروضات من الشركات الوطنية والدولية لجعلها أقوى وذات مكانة وسمعة عالمية، توسعنا في بناء شراكات استراتيجية وعلاقات تعاونية مع الدول الرائدة في مجال التصنيع الدفاعي، إضافة إلى تأسيس بنية تحتية قوية قادرة على رفع مستوى التنافس والتطوير المستمر للصناعات الدفاعية».

وأشاد البادي بالرؤية السديدة للقيادة الرشيدة والتي تؤمن ببناء منظومة وطنية في مجال الصناعات الدفاعية، قادرة على سد احتياجات مختلف الوزارات والأجهزة الأمنية في الدولة، إلى جانب القوات المسلحة.

صنع في الإمارات

قال زياد العيسى، نائب الرئيس للشركة الإماراتية «ستريت جروب»، إن الشركة تعرض في «آيدكس» 40 آلية مدرعة صنعت في الإمارات. كما تعرض سيارات مدنية مصفحة.

وقال «جميع العربات العسكرية الخفيفة تقوم الشركة ببناء هياكلها على مركبات (تويوتا) و(فورد)، أما المدرعات العسكرية الثقيلة، فتقوم الشركة بتصميمها وتطويرها وبنائها في الإمارات بالكامل».

ولفت إلى عرض أبرز ناقلة جنود مدرعة للمستوى الرابع، مضادة للألغام بشكل كامل، ومن مسافة عشرة كيلومترات أسفل المدرعة. كما تعرض الشركة كاسحة ألغام من غير سائق يتم التحكم فيها عن بعد، إلى جانب مدرعة متعددة الأغراض لمهام الإنقاذ، والتي يمكنها السير على أي نوع من التضاريس، كما تعتبر برمائية. إلى جانب ذلك، تعرض الشركة عربة «فالكون»، وهي ناقلة جنود مدرعة متوسطة الحجم بقدرات عالية وجاهزة للتضاريس الصعبة.

نظام نفخ ذاتي

عرضت مجموعة درويش بن أحمد وأولاده الإماراتية، آليات متعددة الاستخدامات، منها مدرعة «كيا»، هياكلها معدنية عسكرية، وتقدم أداء عالياً، وتتميز بوجود نظام نفخ ذاتي للإطارات، ويمكن استخدامها مركبة إسعاف ونقل جنود ومركبة اتصالات، إلى جانب عرض حاملة الدبابات، ومدرعة «تي جي ام» ذات نظام نفخ ذاتي.

وقال محمد حسن عشري، الرئيس التنفيذي للعمليات في المجموعة، إنها «تحرص على المشاركة في معارض (آيدكس) لما تشكله من أهمية عالمية في مجال الصناعات الدفاعية، والتي أصبحت داعماً حقيقياً لنهضة وتقدم وتنمية الدول، وهو أحد أكثر القطاعات الحساسة والمختارة بدقة والكفاءة فيها تحدد الاستمرارية».

مذكرة تفاهم

وقع المركز العسكري المتقدم للصيانة والإصلاح والعمرة (أمرك) التابع لشركة الإمارات للصناعات العسكرية، وشركة بي أيه إي سيستمز للنظم الإلكترونية، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال خدمات صيانة وإصلاح وعمرة الطائرات، وذلك لتقديم دعم أفضل للقوات الجوية والدفاع الجوي التابع للإمارات العربية المتحدة. وبموجب هذه المذكرة، ستعمل الشركتان على تنفيذ العديد من المشاريع المتعلقة بخدمات الاختبار والإصلاح إلى التصنيع والدعم والتركيب. وتشمل المشاريع المحتملة منتجات من «بي أيه إي سيستمز» لنظم الطيران والاتصال والعرض والاستشعار والنجاة.

وقع مذكرة التفاهم عبدالحكيم المفلحي، الرئيس التنفيذي لأمرُك، وبول ماركواردت، نائب رئيس حلول النجاة والاستهداف والاستشعار في شركة «سيستمز» للنظم الإلكترونية.

وقال المفلحي «ستساهم هذه المذكرة بدعم موقع أمرُك الريادي في تقديم حلول متكاملة من الطراز العالمي للصيانة والإصلاح والعمرة، وفقاً لفضل وأعلى المعايير والمقاييس. وتُمثل المشاريع المتاحة فرصةً عظيمة لكل من أمرُك وبي أيه إي سيستمز للعمل معاً في مجال الصيانة والإصلاح والعمرة». مضيفاً «نحن فخورون بأن نكون شركاء لبي أيه إي سيستمز والتي تُعد إحدى الشركات الرائدة عالمياً في مجال الدفاع، ونتطلع قدماً إلى التعاون معاً».

من جهته، قال بول ماركواردت «سيسمح لنا هذا الاتفاق بالتعاون مع شركة رائدة في مجال الصيانة والإصلاح والعمرة، وفي الوقت نفسه الاستفادة من خبرات ومهارات فريق عملهم في الإمارات العربية المتحدة».

طيران أبوظبي

تأتي مشاركة طيران أبوظبي في معرض الدفاع الدولي آيدكس 2019، لما يشكله المعرض من موقع ريادي ضمن الفعاليات العالمية الرائدة التي تشهدها الدولة، واعتباره فرصة للتواصل مع قطاع الصناعات الدفاعية في دولة الإمارات العربية المتحدة والعالم، الذي يمثل اليوم أحد أهم محركات النمو الاقتصادي من خلال جذب أفضل المهارات والخبرات التي تشكل أهميةً حيوية لاستمرار عمليات الابتكار والنمو في دولة الإمارات والعالم.

وتحرص شركة طيران أبوظبي من خلال مشاركتها على تحقيق التقدم في الاتجاهات العالمية للقطاعات العسكرية، بالإضافة إلى المشاركة في تمكين القوات المسلحة من التركيز على عملياتها الأساسية.

وقال نادر أحمد الحمادي، رئيس مجلس إدارة «طيران أبوظبي»: «تعتبر المشاركة في معرض آيدكس فرصة مثالية للاطلاع على آخر المستجدات التقنية، وأحدث توجهات القطاع، وهو ما يتماشى تماماً مع توجهات شركة طيران أبوظبي بامتلاك الخبرة».

مروحية هجومية

استعرضت الشركة الإماراتية نورث ستار (نجم الشمال) للطيران، الطائرة المروحية الهجومية للشركة، والتي تعتبر أخف وزناً مقارنةً بطائرة الأباتشي، وقدراتها الهجومية.



وأوضح سالم الظاهري، نائب المدير التنفيذي في الشركة، أن الطائرة المروحية المعروضة تعتبر ذات تكلفة أقل من ناحية الصيانة والتسليح وتركيب الأنظمة عليها. لافتاً إلى أنها طائرة مدنية تم تحويلها لعسكرية هجومية. وقال إن الشركة تعمل في مجال توريد الطائرات المروحية، وتوريد قطع الغيار، وتعديل وتطوير الطائرات المروحية من ناحية التسليح والأنظمة الحديثة، إلى جانب تحديثها وصيانتها، وكذلك تدريب الطيارين على قيادة هذا النوع من الطائرات.

آلية الواقع الافتراضي

استعرضت شركة «إيدك للصيانة البرية»، خلال مشاركتها في معرض آيدكس، نظام العالم الافتراضي، والذي تم ابتكاره بالكامل من قبل الكوادر الإماراتية العاملة في الشركة.

وأوضح المهندس ناصر القايدي، رئيس الفريق الفني في عمليات التصنيع في الشركة، أن النظام يوفر واقعاً افتراضياً للمركبات والآليات العسكرية بمختلف أنواعها، وذلك عبر تحويل بيانات الآلية، ووضعها على نظارة الواقع الافتراضي.



وقال «تعتبر الوسائل المتاحة حالياً للتدريب من آليات ومعدات وقطع استهلاكية، مرتفعة التكلفة، بالإضافة إلى المخاطر المحدقة بالمتدرب خلال العملية التدريبية كالحرارة المرتفعة والأدخنة والضجيج».

وأضاف القايدي «لذلك تعتبر تقنية الواقع المعزز من أفضل الطرق لتدريب المتدربين على المهمة المراد تدريبهم عليها في بيئة آمنة وبأقل التكاليف. فهي تسمح للمتدرب بالاطلاع على مواصفات الآلية التي يتدرب على صيانتها، ومعرفة قطع الغيار المستخدمة في الصيانة، والخطوات الواجب اتباعها لإتمام عملية الصيانة، كل ذلك في الوقت نفسه، وعن طريق توجيه دقيق للمتدرب».

وأشار إلى أن النظام يساعد على تنمية مهارات المتدربين، والتخلي عن إرسالهم لدورات خارجية، فهي بمثابة دورة هندسية. لافتاً إلى أن المستخدم يمكن أن يرى الأدوات التي يحتاجها، وجميع هياكل الآلية ومكائنها تحت الغطاء من خلال النظارة.

وذكر أن النظارة تحتوي خاصية الاتصال اللاسلكي، ويمكن إرسال المعلومات للمستخدم عن بعد، ووضعها في النظارة الافتراضية، لبدء تطبيق واستخدام البيانات المرسلة.

غرفة عمليات بتقنية الذكاء الاصطناعي

أشاد أحمد سعيد المزروعي، المدير التنفيذي لشركة أحمد المزروعي، بالدعم غير المحدود من الدولة للتقنيات والآليات ذات الكفاءة من إنتاج الشركات المحلية التي تديرها كوادر إماراتية، مشيراً إلى أن هذا الدعم يأتي في إطار جهود ومبادرات بناء قاعدة صناعية دفاعية وطنية تحقق الاكتفاء الذاتي للدولة في هذا المجال.



وأوضح أن الشركة تضم ثلاثة أقسام خاصة بالصناعات والميادين والابتكار، ففي مجال الميادين تتخصص الشركة في التدريب والرماية عن طريق سيناريو كامل يحاكي التدريبات العسكرية المتنوعة، ويعمل مركز الابتكار على تطوير المشاريع، وتطوير الأجهزة والبحث. وحول مشاركتهم في معرض «آيدكس»، أوضح المزروعي أنها تتمثل في غرفة عمليات معتمدة على الذكاء الاصطناعي، تعطي توجيهات بالروبوت، ويتم التحكم فيها عن طريق منصة مجهزة بشاشات وأجهزة اتصال، وتوفر قدراً عالياً من الحماية والخصوصية والأنظمة المتطورة في مجال الأمن.

كما تعرض الشركة «روبوت» متخصصاً للسير في الأماكن الوعرة، إلى جانب روبوت لمسح الأماكن المحظورة والخطرة التي قد تسبب خطراً للجنود في حالة السير عليها.

وقال «تهدف مشاركتنا إلى رفع مستوى المنتج الإماراتي في الصناعات الدفاعية والتسويق له عالمياً، ويحقق (آيدكس) هذا الهدف للعديد من الشركات الوطنية الناشئة في مجال الصناعات الدفاعية».

وأضاف أن «أغلب منتجات الشركة هي بالفعل قد دخلت خط الإنتاج والتوريد داخل الدولة، وذلك لما تتمتع به من مميزات وخصائص فنية عالية المستوى، تضاهي نظيراتها من الشركات العالمية».

وتابع «إن سوق الصناعات الدفاعية يحتاج للابتكار بشكل مستمر ومتسارع، والمستخدم هو الحكم على المنتجات، لذلك على الشركات الوطنية الاتجاه لتنفيذ ما هو مرغوب في السوق، فعندما يكون المنتج فعالاً وقوياً، يتم التعاون معه من قبل الجهات المعنية».

قصة نجاح

يقدم الجناح الخاص لليوبيل الفضي لمعرض آيدكس شاشة معتمدة على تقنية الذكاء الاصطناعي تجيب عن الأسئلة المختلفة حول تاريخ معرض (آيدكس) والدورة الحالية منه. وبمجرد الضغط على أي سؤال، يتلقى المستخدم الإجابة من شخصية معروضة أمامه بتقنية ثلاثية الأبعاد.



وتأتي إقامة الجناح والمتحف الخاص بـ «آيدكس» في إطار الاحتفال باليوبيل الفضي لمعرض الدفاع الدولي. كما يستعرض الجناح التطور التاريخي للمعرض وعرض العديد من المواد الفلمية والصور الخاصة والمستندات منذ الانطلاقة الأولى في 1993 حتى الدورة السابقة 2017.