مختبرات التغير المناخي والبيئة تحصل على اعتماد "يوكاس"

دبي (الاتحاد) حصلت المختبرات الوطنية التابعة لوزارة التغير المناخي والبيئة على اعتماد دولي، الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لخدماتها في مجال التحاليل الكيميائية والبيولوجية والبيطرية، وفقاً للإصدار الجديد من نظام الجودة ISO/‏‏IEC 17025 -2017، والذي تنظمه هيئة اعتماد خدمات المختبرات في المملكة المتحدة (يوكاس).

وقال المهندس سيف محمد الشرع وكيل الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة، والقائم بأعمال وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع الغذائي: إن الحصول على الاعتماد الجديد يمثل نقلة قوية في جهود الوزارة الرامية إلى تعزيز التنوع الغذائي وضمان استدامته.

وأوضح أن المختبرات الوطنية في كل من الشارقة ومدينة العين قد أنجزت جميع متطلبات الاعتماد وفق مواصفة الأيزو «المتطلبات العامة لكفاءة مختبرات المعايرة والاختبار»، وذلك في مجال تحليل المواد الغذائية والفحوص البيطرية والصحة النباتية وفحوص التربة والمياه والأسمدة وجودة المبيد.

وأكد أن الاعتماد الجديد سيساهم في رفع معدلات ثقة دول العالم بنتائج التحليل والفحوص التي يتم إجراؤها في مختبرات الوزارة الوطنية، وبالتالي سوف يساهم ذلك في تعزيز عمليات تصدير وانسيابية السلع من الدولة لدول العالم، بالإضافة إلى ارتقاء الدولة لمراتب أعلى في مؤشر التنافسية العالمي، وسهولة ممارسة الأعمال.

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