"الشارقة الخيرية" تتفقد 450 مخيماً للاجئين و78 مسجداً في بنجلاديش

الشارقة (الاتحاد)

نظمت جمعية الشارقة الخيرية زيارة تفقدية لمشاريعها الخيرية في بنجلاديش، برئاسة محمد حمدان الزري، مدير إدارة المشاريع والكفالات، وعضوية موظفي إدارة المشاريع عبد الغفار محمد، ومحمد إدريس، حيث تم خلالها تفقد 450 مخيماً للاجئي الروهينجا، و78 مسجداً و5 آبار، وداراً للأيتام، ومجمعين إسلاميين، وتعتبر الجولة الأولى في زيارات الجمعية الخارجية في العام 2019.

وقال محمد حمدان الزري، مدير إدارة المشاريع والكفالات بالجمعية، إن الزيارة جاءت بهدف الوقوف على كفاءة عمل المشاريع المنفذة، وتلك التي لا تزال حيز التنفيذ، ومعرفة نسبة الإنجاز التي تحققت في الفترة الماضية، موضحاً أن الوفد وقف كذلك على حجم احتياجات المشاريع المنفذة منذ سنوات طويلة، ومعرفة حاجتها للصيانة والوقوف على ما إذا حدثت أعطال من عدمه.

وأشار إلى الاهتمام المتعاظم الذي تجده هذه المشاريع ورعايتها، ومدى الفائدة التي توفرها للمستفيدين منها، مبيناً أن المساجد التي تم تنفيذها في بنجلاديش تسهم في رفد المسلمين هناك بالعديد من الخدمات خلاف تأدية الواجبات والفرائض، حيث تُعد مركزاً لتلقي العلوم الدينية والعامة، وإقامة الندوات الدينية والثقافية، وجعلها بحراً للحسنات وسكينة لكل مسلم، فضلاً عن زيارة للآبار التي نفذتها الجمعية في بنجلاديش والتي ساعدت الكثير من المحتاجين في الحصول على أهم مقومات الحياة، والذين أبدوا سعادتهم بالرعاية الكريمة التي توليها إدارة الجمعية لمشاريعها في بنغلاديش.

ولفت الزري إلى أن الوفد زار كذلك مخيمات اللاجئين من الروهينجا الذين يتواجدون في بنجلاديش، واطمأن على أحوالهم وحصر احتياجاتهم، مشيراً إلى أن الجمعية لا تدخر جهداً في سبيل فعل الخير ونشر ثقافة العمل الخيري بين البلدان المختلفة، وتحرص بصورة دائمة على متابعة مشاريعها وأعمالها الخيرية الداخلية والخارجية، وفق معايير ظلت تتبعها منذ التأسيس، وهو ما أكسبها نيل الإنجاز الذي يزداد العام تلو الآخر.

وأوضح أن مثل هذه المشاريع يحتاج لها المسلمون في كثير من أمور حياتهم، والتي تكون لها بصمتها المميزة في تحسين واقع الأجيال الحالية.